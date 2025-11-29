邱澤、許瑋甯昨（28）日婚禮圓滿落幕，演藝圈眾多星友均到場感受幸福，藝人吳姍儒帶著老公王陽開盛裝出席，一襲黑色典雅禮服，胸前大開深V，剛剛好的飾品點綴，整體氣質出眾、美艷動人，怎料事後其穿著於社群Threads引發熱議，網友直批「穿得比許瑋甯還辣」、「這是婚禮，不是金鐘獎」。然而，婚禮現場夫妻倆就有被問及服裝尺度，王陽開替吳姍儒緩頰：「不會啊，穿這樣可以，很美！」
吳姍儒出席邱澤婚禮！放送深V遭炎上：比許瑋甯還辣
吳姍儒與王陽開昨傍晚抵達婚宴現場，2人盛裝出席以示對邱澤、許瑋甯之重視，吳姍儒一襲黑色典雅禮服，胸前大開深V，亮鑽項鍊與耳環點綴，低調又不失驚豔，王陽開則是高質感西裝亮相，打上蝴蝶領結，高大又帥氣，紳士儀態顯露無遺。
沒想到的是，吳姍儒服裝於網上曝光後，引發網友在社群Threads批評，「這是婚禮不是金鐘獎，只有我覺得吳宗憲她女兒（吳姍儒）穿這樣很不妥嗎？除了她，其她人的穿搭時尚多了！」、「穿得比許瑋甯還辣」、「深V好像真的有點不妥。」
不過，多數網友則認為吳姍儒服裝沒有疑慮，「她很尊重這個場合尊重新人，所以才盛裝打扮」、「盛裝出席是一種禮貌」、「結婚時朋友盛裝打扮出席，會很開心！」、「純粹為了罵而罵吧，沒有不妥！」、「就想漂亮參加哪有那麼嚴重。」
事實上，昨晚吳姍儒與王陽開接受媒體訪問時，確實被問到穿著一題，吳姍儒驚訝地回：「不可能，不可能，我的極限就只有這樣了，還好啦～」一旁王陽開也被問及對方尺度是否可以接受？他不以為意：「可以啊當然可以啊，很美很漂亮！」
而《NOWNEWS今日新聞》記者昨於婚禮現場，當吳姍儒出現在眾人面前，第一時間確實覺得豔麗且性感，同業媒體也有同感，不過並不會將其與許瑋甯比較，或是「踩一捧一」，因為服裝選擇自由、審美主觀多元，不同見解很好，理性發言更好。
