▲吳姍儒（左）與王陽開（右）昨出席邱澤、許瑋甯婚禮，盛裝程度相當用心。（圖／NOWNEWS攝影中心）

吳姍儒出席邱澤婚禮！放送深V遭炎上：比許瑋甯還辣

▲▼吳姍儒開深V禮服引發網友2極評論。（圖／翻攝自Threads）

而《NOWNEWS今日新聞》記者昨於婚禮現場，當吳姍儒出現在眾人面前，第一時間確實覺得豔麗且性感，同業媒體也有同感，不過並不會將其與許瑋甯比較，或是「踩一捧一」，因為服裝選擇自由、審美主觀多元，不同見解很好，理性發言更好。