台中捷運路網建設再傳捷報！台中市政府捷運工程局正積極推動捷運綠線延伸線綜合規劃，目前作業已進入最後收尾階段。市府宣布，預計於明（115）年第一季將規劃成果提報中央審議，力拚儘速獲得行政院核定，加速推動綠線向北延伸大坑、向南串聯彰化，落實中彰區域共榮發展。捷運工程局長蘇瑞文表示，捷運綠線延伸計畫對於大台中交通路網至關重要。全線採高架興建，全長約10.041公里，共規劃8座車站。其中，「大坑延伸段」長約2.466公里，由舊社站（G03）起跨越旱溪，新設2座高架車站，將大幅紓解松竹路車流，並提升大坑風景區的觀光交通便利性；「彰化延伸段」則長約7.575公里，自高鐵台中站（G17）沿烏日高鐵特定區向南，終點銜接彰化鐵路高架化後的金馬站，共新設6座車站，將成為串聯台中、烏日與彰化的重要交通走廊。回顧推動歷程，蘇瑞文指出，自去（113）年1月行政院核定可行性研究後，市府即同步啟動綜合規劃、環境影響評估及都市計畫變更作業。期間針對路線配置、工程技術、用地取得及環境影響等關鍵議題進行全面檢討。為確保後續施作效率，市府團隊在期中、期末審查階段，廣邀專家學者與跨局處單位嚴謹研商，力求規劃內容完善可行。捷運工程局說，綜合規劃成果預計明年第一季正式送審，待行政院核定後，工期預估約9年。未來完工後，北端將帶動大坑觀光與假日車流改善，南端則能強化中彰跨縣市通勤效率，藉由串接捷運、高鐵與台鐵，建構完整的軌道路網，實現中彰「30分鐘生活圈」，帶動區域產業與城市的均衡成長。