開明年開春自助餐廳漲價第一炮！饗賓餐旅集團旗下五大自助餐品牌，包含「饗饗」、「旭集」、「URBAN PARADISE」和「饗食天堂」，以及被網友們稱為「buffet隱藏王者」的「果然匯」，都宣告將於2026年1月1日起調漲部分餐期價格，平均漲幅自 3.3％ 至 5.2％ 。
明年開始吃Buffet要變貴了！饗賓餐旅集團在五大品牌官網公開表示，「因應各項成本提升，將從2026年1月1日起調漲部分價格，全體同仁將持續盡心盡力，展現對餐飲服務的熱忱，感謝您的理解與支持。」
🟡饗賓餐旅集團「五大自助餐品牌」漲價一覽
📍「饗饗」、「旭集」與「URBAN PARADISE」：
▪️平日：午餐1390元→1490元、下午餐1090元無調漲、晚餐1690元→1790元
▪️假日：午餐1690元→1790元、下午餐1390元→1490元、晚餐1990元→2090元
▪️三大品牌平均調幅約 5.2％。
📍「饗食天堂」：
▪️平日：午餐898元→928元、下午餐728元→758元、晚餐998元→1028元
▪️假日：午餐998元→1028元、下午餐898元→928元、晚餐1098元→ 1128 元
▪️平均調幅 3.3％。
📍「果然匯」：
▪️平日：午餐608元→638元、下午餐平日無供應、晚餐608元→638元
▪️假日：午餐688元→718元、下午餐638元無調漲、晚餐688元→718元
▪️平均調幅為 3.7％。
探索廚房日前也漲價「因菜色全面升級」 龍蝦、九孔鮑、生蠔、松葉蟹腳吃到飽
事實上各大吃到飽餐廳逐年都在調漲價格，最近的案例是台北寒舍艾美酒店探索廚房，是因為菜色全面升級而調漲，標榜以「單點餐廳的水準、吃到飽的形式」為核心，打造全新頂級自助餐饗宴。
全新菜色包含開放式「日料檯」品項倍增，有龍蝦、九孔鮑、生蠔、松葉蟹腳、干貝、海膽，假日還有帝王蟹腳，超過50款海味。更有和牛四吃，即是和牛壽喜燒、爐烤和牛臀上蓋、紅酒燉和牛頰以及號稱「比臉還長」的炙燒和牛握壽司。還以行動甜點車呈獻宮廷甜品，搭配調酒、獺祭氣泡酒等，奢華海陸食材通通都可吃到飽。
🟡「探索廚房」相關資訊：
餐價：每位成人平日午、晚餐2,380元+10%，週五晚餐以及假日午、晚餐2,580元+10%。
訂位：台北寒舍艾美酒店訂席中心(02)6622-8018或請至官網 。
資訊來源：饗饗、旭集、URBAN PARADISE、果然匯、饗食天堂、台北寒舍艾美酒店
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍「饗饗」、「旭集」與「URBAN PARADISE」：
▪️平日：午餐1390元→1490元、下午餐1090元無調漲、晚餐1690元→1790元
▪️假日：午餐1690元→1790元、下午餐1390元→1490元、晚餐1990元→2090元
▪️三大品牌平均調幅約 5.2％。
📍「饗食天堂」：
▪️平日：午餐898元→928元、下午餐728元→758元、晚餐998元→1028元
▪️假日：午餐998元→1028元、下午餐898元→928元、晚餐1098元→ 1128 元
▪️平均調幅 3.3％。
📍「果然匯」：
▪️平日：午餐608元→638元、下午餐平日無供應、晚餐608元→638元
▪️假日：午餐688元→718元、下午餐638元無調漲、晚餐688元→718元
▪️平均調幅為 3.7％。
探索廚房日前也漲價「因菜色全面升級」 龍蝦、九孔鮑、生蠔、松葉蟹腳吃到飽
事實上各大吃到飽餐廳逐年都在調漲價格，最近的案例是台北寒舍艾美酒店探索廚房，是因為菜色全面升級而調漲，標榜以「單點餐廳的水準、吃到飽的形式」為核心，打造全新頂級自助餐饗宴。
全新菜色包含開放式「日料檯」品項倍增，有龍蝦、九孔鮑、生蠔、松葉蟹腳、干貝、海膽，假日還有帝王蟹腳，超過50款海味。更有和牛四吃，即是和牛壽喜燒、爐烤和牛臀上蓋、紅酒燉和牛頰以及號稱「比臉還長」的炙燒和牛握壽司。還以行動甜點車呈獻宮廷甜品，搭配調酒、獺祭氣泡酒等，奢華海陸食材通通都可吃到飽。
🟡「探索廚房」相關資訊：
餐價：每位成人平日午、晚餐2,380元+10%，週五晚餐以及假日午、晚餐2,580元+10%。
訂位：台北寒舍艾美酒店訂席中心(02)6622-8018或請至官網 。