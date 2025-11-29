我是廣告 請繼續往下閱讀

工研院28日舉辦「農工合作推升智農2.0」跨域研發成果展暨交流會，展出智慧農工合作成果，聚焦「台灣自動化產業技術發展與應用」、「AI技術發展與產業應用願景」雙主軸。現場也展示十多項農工科技，包括自動進行3D體態及體型量測的「乳牛3D體態辨識系統」，就像人體「INBODY」，讓酪農一目了然每隻牛的健康狀態。工研院聚焦「台灣自動化產業技術發展與應用」、「AI技術發展與產業應用願景」雙主軸，結合農漁畜產技術研發現況與未來發展分享交流，邀集農業與工業領域代表研擬新科技農工合作方向，以「最少人力」、「最高效產出」、「最大效益」為目標，加速農業科技化與產業化進程，為台灣智慧農業開啟新篇章。現場也展示各項農工科技，例如結合四輪驅動結構與搭配旋轉刷，確保在濕滑與髒亂環境，仍能像掃地機器人進行「刷、吸、刮」三合一清掃作業的「乳牛畜舍清糞機器人」，可顯著降低乳房炎、蹄病、肺炎等疾病發生率，並有助提升乳質穩定與牛隻情緒。另外，用AI科技解讀乳牛叫聲的「乳牛聲紋辨識系統」，讓酪農聽懂、理解牛隻情緒與健康狀態；以非侵入式3D影像辨識技術，自動進行3D體態及體型量測的「乳牛3D體態辨識系統」，就像人體「INBODY」，讓酪農一目了然每隻牛的健康狀態。此外，可整合完全混合日糧設備，同時進行攪拌、供料與推料作業的「智慧飼餵自動化設備」。運用AI影像辨識研發出即時、精準的「農作智慧精準病害監測系統」，提供智慧病蟲害整合管理的創新模式。減少害蟲、省能15%、提升菇類產量與品質的「菇舍智慧型LED燈滅蟲模組」等多項創新科技，展現韌性農業與淨零永續成果。未來除了整合軟、硬體打造「技術模組庫」，搭配跨領域專家團隊，針對產業需求的輔導，提供設備或服務系統來更貼近產業落地需求。也會推動跨部會合作，以AI模組搭配農工協作機器人的研發，提供操作簡易與合理價格的智慧栽培、採收、養殖、探魚等協作系統，以及如：牛豬雞等先進畜禽舍之餵飼、清潔、分娩等多項智慧管理系統與設備，協助實現AI提供精準農業協作的永續發展目標。