戴維斯（Anthony Davis），在因右小腿拉傷缺席14場後終於復出，並重返昔日熟悉的主場Crypto.com Arena。當賽前球員介紹響起，戴維斯的名字透過場館廣播傳出，全場立刻爆出巨大的聲響

NBA美國職籃（National Basketball Association）前洛杉磯湖人球星、現達拉斯獨行俠前場核心安東尼．，象徵這座城市與他的連結依舊存在。根據記者 Daniel Starkand 在X平台拍攝的畫面，此役是戴維斯因傷休兵14場後的首次上場，他一踏入比賽節奏便展現侵略性。開局不久，他就在禁區搶下籃板、完成低位進攻，並在防守端迅速滑步卡位，看得出仍在調整手感，但整體行動流暢、身體反應良好。在總教練 Jason Kidd 的體系下，獨行俠明顯把戴維斯視為內線攻防樞紐。他頻繁與隊友打擋拆，利用自身威脅吸引包夾，為後場射手和切入者創造空間。有別於他在洛杉磯後期較為常見的弱邊進攻定位，戴維斯如今在達拉斯負責的是更多持球點的串聯與終結。雖然還看得出14場未上陣帶來的生疏感，但戴維斯的存在感已足以改變獨行俠的進攻層次。不過獨行俠戰績不佳，戴維斯的未來仍存在變數，外界也不斷猜測達拉斯是否會在季中市場再次將他送走，但至少在這一晚，大部分的洛杉磯球迷仍給她滿滿的鼓勵。