飛機製造商空中巴士（Airbus）宣布，全球逾6000架A320系列客機必須回復稍早軟體版本，以避免太陽閃焰可能影響飛行操控系統。民航局今（29）日表示，歐盟民航局（EASA）發布的緊急適航指令後，立即通知擁有此機型的國籍航空業者，經查目前國籍航空業者有67架A320、A321航機，其中三分之一不受影響。外媒報導，捷藍航空（JetBlue Airways）一架A320客機上月底自墨西哥度假勝地坎昆，飛往紐澤西紐華克機場時，突然急遽下降，導致多名乘客受傷。事後調查發現太陽閃焰可能破壞機上系統，空巴決定全數召回，把機上軟體回復稍早版本。民航局凌晨接獲歐盟民航局（EASA）發布的緊急適航指令後，立即通知擁有此機型的國籍航空業者，並要求具有該機型之航空公司，立即依據指令進行檢查與後續檢修，並依據指令要求，於明天上午8點適航指令生效前完成檢修，同時提醒組員若遇飛操系統故障，注意緊急應變程序。經清查，目前國籍航空業者有67架A320、A321航機，其中三分之一不受影響。民航局已要求業者，因檢修而採取航班調度時，應立即通知旅客，並妥善維護旅客權益。