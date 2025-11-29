許多人以為「睡夢中離世」是最安詳的結局，但國泰醫院心臟科醫師提醒，背後往往潛藏致命性心律不整與急性心肌梗塞風險，尤其凌晨3點到6點是心臟性猝死高峰時段。冬季氣溫驟降、濕冷天氣更會誘發血管收縮、血壓上升，讓原本就有心血管問題或睡眠呼吸中止症的民眾風險倍增。一旦出現胸悶胸痛、喘不過氣、冷汗直流等典型前兆，務必提高警覺。
亞利桑那大學急診科醫師說明，所謂「睡夢中安詳過世」，多半是致命性心律不整造成心臟突然喪失有效收縮，腦部血流在數秒內中斷，患者很快失去意識，因原本就在睡眠狀態，幾乎感受不到劇烈疼痛，也難以察覺自己已從睡眠進入昏迷直至死亡。不過，並非所有被發現倒臥床上的個案都算安詳離世，有些人會先經歷劇烈胸痛、短暫清醒，之後才因異常心律或其他急性心血管事件而死亡，在短時間內承受極大痛苦。
根據醫療健康網站指出，國泰醫院心血管中心病房主任黃奭毓指出，凌晨3點到6點是心臟性猝死的高風險時段，主因是這段時間體內腎上腺素與抗發炎激素降到最低，呼吸道較易收縮；若合併睡眠呼吸中止症，此時最常出現呼吸暫停，種種因素疊加，大幅拉高猝死風險。尤其出現心室頻脈或心室顫動時，心跳可能飆到每分鐘150下以上，或因心跳過慢導致心臟驟停，再加上心房顫動常無明顯症狀，就像藏在體內的炸彈，隨時可能在睡夢中引爆。
心肌梗塞的好發時間點、季節、天氣狀況
而猝死又以急性心肌梗塞最容易發生，根據流行病史的調查，急性心肌梗塞的發生趨勢，一年內發作高峰「冬天」最好發。一週中發作高峰以「週一」最多。一天發作，通常在「起床後2∼3小時內」，高峰於上午6:00至中午期間，另一高峰在傍晚時刻。衛福部也指出，每當氣溫驟降與濕冷時，因血管內的平滑肌也會跟著收縮，容易造成血壓升高，可能增加心臟病及中風急性發作的機會。
心肌梗塞三大典型前兆
近日天氣變化大，民眾也要多留意心臟血管的調節，往往發生在運動、生氣、情緒激動或心情緊張情況，症狀一般持續約二~五分鐘左右，最長不超過20分鐘。經休息後症狀可能迅速消失。但是也有可能第一次發作就很嚴重甚至於死亡，三大危險前兆務必留意：
📍1 左邊的胸前部位感覺疼痛或緊縮，喘不過氣。
📍2 胸痛會擴散到肩部，頸部，上臂，尤其是左手麻麻，下頷或上腹部。
📍3 胸部極不舒服，同時伴有頭重腳輕的感覺，暈倒，盜冷汗，噁心，嘔吐或呼吸困難。
資料來源：國泰醫院
