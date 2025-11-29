我是廣告 請繼續往下閱讀

奧克拉荷馬雷霆在今（29）日的 NBA 盃主場對陣鳳凰城太陽的關鍵戰役中，最終以123：119驚險戰勝對手，一舉將連勝紀錄推高至令人震驚的11場，且開季20場比賽繳出19勝1敗的恐怖戰績，不僅讓雷霆穩坐聯盟龍頭寶座，同時以4戰全勝的優勢鎖定NBA盃小組第一，晉級八強。這場勝利對雷霆當家球星「SGA」吉爾傑斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）而言，更是意義非凡。SGA 全場攻下37分、8助攻，成功將他連續得分20+ 的場次推進至92場，正式追平傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain），並列聯盟歷史第二，僅次於同樣由張伯倫保持的連續126場紀錄。本場比賽雷霆迎來了一大利多消息，「二當家」威廉姆斯（Jalen Williams）傷癒復出，開啟新賽季首秀。他在手感尚待恢復的情況下，仍繳出11 分、8助攻的全能數據，為雷霆團隊帶來了重要的火力支援。比賽過程跌宕起伏。首節雙方戰成 25 平，儘管雷霆之後靠著團隊實力優勢逐步擴大分差，並在第三節轟下38分，一度將領先優勢擴大到15分，但太陽展現了頑強的韌性。布克（Devin Booker）全場攻下21分、8籃板和6助攻，搭配替補吉萊斯皮（Collin Gillespie）投進6記三分球、狂砍24分，帶領太陽在末節發動反撲，將比分追至僅差1分。在比賽進入最膠著的時刻，雷霆兩大核心SGA與霍姆格倫（Chet Holmgren）挺身而出，連續貢獻關鍵得分，澆熄了太陽的反撲氣焰。霍姆格倫全場也拿下，與SGA攜手成功捍衛主場。從數據上看，雷霆在團隊配合上更勝一籌，全隊多點開花的火力，成功壓制太陽。太陽雖然最終落敗，但吉萊斯皮的24分成為替補席上的最大亮點，團隊也有5人得分上雙，展現了強大的進攻潛力。然而，雷霆最終還是憑藉SGA的史詩級表現和霍姆格倫的穩定輸出，成功將勝利和NBA盃八強席位收入囊中。