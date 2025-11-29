中國製品

質疑施工材料與防護網 原意討論卻被解讀成「影射中國製品」

輿論焦點偏離救災本質 港陸網友喊話勿再擴大爭議

香港大埔宏福苑於26日爆發5級大火，災情持續擴大，死亡與失聯人數不斷攀升，震動全球，而武打巨星甄子丹的妻子汪詩詩，因在IG就火災原因發表個人見解，內容被部分大陸網友認為影射，引發激烈反彈，她的貼文迅速在微博被放大討論，使汪詩詩不得不於昨（28）日晚間緊急道歉，並刪除相關內容，許多網友認為她發言的確不洽當，評價幾乎都是一面倒地批判。汪詩詩原先在IG指出，外界普遍認為火勢迅速蔓延是因竹棚架易燃，但她分享的訊息卻強調「竹子本身並不容易燃燒」，認為主因可能是承包商使用不符合規範的建材，包含防護網與密封材料。汪詩詩引用的說法提到防護網為中國製品，並指相關材料存在易燃問題。雖然本意似乎是希望大家勿輕易將責任歸咎於竹棚工法，但「中國製」三字立即成為敏感引爆點，引來大量大陸網友指責她「趁災難酸中國」、「影射中國商品品質不良」，甚至有人留言要她「慎言」，導致事件迅速升溫。面對網路反彈聲浪，汪詩詩晚間透過微博貼文公開致歉。她表示原意是想分享關於竹棚工法的討論內容，但未注意原文章的措辭可能產生誤導，「造成誤會非常抱歉」。她也強調已第一時間刪除貼文。汪詩詩承認在重大災難期間，任何資訊都必須更加謹慎審視，以避免讓外界誤解其立場，她再次澄清並沒有批評中國製品的意思，只是想釐清施工與材料相關的爭議，但現階段更重要的，是集中力量幫助受災者。不少香港與中國網友看完她的道歉後，也呼籲網路輿論不應在此時分散焦點。有網友留言：「現在最重要的是救人，不是追字眼。」也有人指出，火災真相仍在調查中，所有推測都應基於官方資訊。儘管如此，仍有人質疑汪詩詩「身為公眾人物應更謹言」，認為她應理解中港網路情緒正處敏感時期，任何涉及「製造地」、「政府施工標準」、「承包責任」的字眼，都可能引爆不必要的政治解讀。事件也凸顯了社群媒體在災難期間的高度敏感性，只要一句話，就能造成跨平台輿論發酵。宏福苑大火爆發後持續延燒超過24小時，成為香港近年最嚴重的住宅火警之一。截至28日清晨，死亡人數已突破百人，包括一名殉職消防員，另有多名傷者仍在危急觀察中，火場涉及多棟建築，部分大樓外牆竹棚架與施工防護材料正在被調查是否與火勢迅速擴散有關。香港消防處與建築部門也正著手調查材料是否存在易燃性、施工是否合規，以及火勢為何能在短時間內全面蔓延。官方強調，目前所有資訊都應以調查結果為準，呼籲外界勿過度揣測。整起事件也讓香港社會再度檢視老舊設施、施工安全與外牆工程的管理制度。