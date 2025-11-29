我是廣告 請繼續往下閱讀

▲艾力克斯（左）與李詠嫻（右）參與匹克球公益賽奪得金牌。（圖／艾迪昇提供）

李詠嫻淡出螢光幕！愛上匹克球、相揪艾力克斯

▲艾力克斯（左）、李詠嫻（右）過著退休般的生活，愜意享受人生。（圖／艾迪昇提供）

李詠嫻、艾力克斯宛如退休！愜意找樂子好享受

48歲藝人李詠嫻2003年嫁給艾力克斯，隨後踏入演藝圈，主持、演戲樣樣來，也頻繁登上談話節目，率真又大方的性格深受觀眾喜愛，自2015年主持完《媽媽咪呀》後，她便鮮少出現在螢光幕前，投入家庭生活與自我，近日李詠嫻與艾力克斯參加第一屆「星動盃」明星公益賽，女方帶領團隊奪下勝利，讓艾力克斯直呼：「我們原本只是想不要丟臉，沒想到關鍵在我們身上，晚上睡覺時，我們還帶著金牌睡！」原來，李詠嫻2020年疫情後愛上匹克球，「疫情那時候，在美國很多人開始打匹克球，解封後就瘋狂流行，我看到許多朋友這幾年開始學，就很好奇。」並分享道當中樂趣，匹克球場地像羽球、拍子像乒乓球、打法又有點像網球，球擊中的「叩叩聲」令自己著迷不已，「尤其打到甜蜜點，會有清脆好聽的聲音，很上癮！」艾力克斯也分享，在夫妻倆決定參加公益賽後，便決定要請教練訓練，為了不在公開場合失常，2人展開密集課程，「最後一個禮拜連續7天上課，早上9點到12點打Open Play，晚上5點上教練課，上完再練一個小時。」李詠嫻笑說，在連打5、6天後才覺得自己真的準備好了，果真最後如願抱回金牌，努力沒有白費。回憶道比賽奪金的情景，艾力克斯開心直呼：「我們原本只是想不要丟臉，沒想到關鍵在我們身上，還真的拿下來了！當天晚上睡覺時，我們還帶著金牌睡！」經過這次比賽，問到夫妻倆誰的球技較佳？艾力克斯輕鬆回應：「我覺得我比較厲害！」解釋自己先前運動底子，匹克球很容易上手，因為很多動作很像。事實上，李詠嫻與艾力克斯近來在演藝圈活動銳減，2人進入了空巢期，艾力克斯曾形容宛如退休般的生活：「我們在看劇、追劇，很好玩，好像年輕的時代，睡到中午然後喝1杯咖啡，接著吃2片麵包，吃1個蛋糕，然後4點鐘吃一點東西，晚餐叫外送。」孩子們都長大懂事，赴國外進修，夫妻倆倒是相當懂得找樂子。