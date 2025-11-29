我是廣告 請繼續往下閱讀

▲馬來西亞歌手黃明志深陷台灣網紅謝侑芯命案風波，他發表新歌，反擊外界對他的諸多揣測。（圖／翻攝自黃明志IG@namewee）

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，風波持續延燒。吉隆坡警方證實，謝侑芯的骨灰已送返台灣，但全案關鍵的「毒理與解剖報告」尚未出爐，警方宣告將黃明志的保釋期延長至12月10日。值得關注的是，儘管警方初步調查尚未證實黃明志與死因有直接關聯，但他在馬來西亞當地卻面臨鋪天蓋地的輿論圍剿，甚至被貼上「問題製造者」的標籤，被指是長年媒體恩怨的一次總爆發。根據《中國報》報導，針對案件最新進度，吉隆坡總警長拿督法迪爾指出，謝侑芯的遺體已於本月16日獲批准領出，當天上午在家屬代表律師陪同下火化，時隔6天後，骨灰已於本月22日由家屬親自帶回台灣。儘管死者已魂歸故里，但真相仍待釐清。法迪爾坦言：「警方尚未收到總檢察署的最終決定，目前仍有步驟尚未完成，包括獲取女死者的毒理學和解剖報告。」在科學證據尚未定論前，警方依法將案件受查人黃明志的口頭保釋期限再延長14天，直至12月10日。案件調查尚在進行，尚未有具體結論，但大馬當地部分媒體對黃明志的報導力度卻異常猛烈。有知情人士分析，這與黃明志長年來與當地保守派媒體結下的深厚樑子有關。知情人士表示，自出道以來，黃明志因敢於挑戰體制、觸碰種族與政治敏感議題，長期被馬來西亞部分主流媒體視為眼中釘，屢屢被貼上「粗俗」、「亂源」、「叛國」以及「問題製造者」等負面標籤。過去他的歌曲遭禁播、善行被冷處理，獲國際獎項也常遭刻意忽視。知情人士指出，此次捲入謝侑芯命案，對於長期視他為敵對關係的媒體而言，彷彿逮到了「清算」機會。在缺乏直接證據顯示他涉案的情況下，部分報導仍充滿預設立場與敵意，將舊恨新仇一次結算。這也讓這起跨國命案，除了司法調查的真相之外，更多了一層媒體與藝人之間長期角力的複雜陰影。