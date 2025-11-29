我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Ｍia C’bon 2025 Ｗine Fair「酒趣生活節」南區限定葡萄酒展即日起至12月2日登場。（圖／Ｍia C’bon提供）

葡萄酒的迷人之處，在於每一瓶都有獨特風味與專屬故事。Ｍia C’bon 2025 Ｗine Fair「酒趣生活節」南區限定葡萄酒展即日起至12月2日在台南南紡購物中心登場，集結6大知名酒商參展，展出多個國家超過300款精選葡萄酒。隨著消費模式的改變，今年酒展跳脫Ｍ型購買趨勢，不再只著力低價與高價策略，而是主打「中價經典」，以中價位的精品酒帶給消費者更美好的體驗。業者指出，在全球葡萄酒市場快速演化的當下，消費行為正明顯呈現「Ｍ型化」趨勢，高價收藏級名酒的稀有追逐，平價入門酒款的日常消費。然而，象徵品味與價值平衡的中價位精品酒，正於市場浪潮中悄然復興。隨著品飲教育普及、居家餐酒文化成熟，更多愛酒者開始尋找能兼顧品質與價值的「中價經典」。今年Ｍia C’bon酒趣生活節，以中價端引領品嚐釀酒工藝，其中，「波爾多聖愛美濃拉夢朵莊園紅酒2017」有機栽種，年產量約一千箱，產量極低，目前全台僅Ｍia C’bon通路買得到。另外，日本經典漫畫「神之雫」出現過的靈犬葡萄酒、星宇航空頭等艙使用的「美國銀橡樹酒莊亞歷山大谷卡本內蘇卡本內蘇維濃紅酒」、被譽為必喝的100款酒「葡萄牙諾瓦酒莊國家園年份波特酒2011」，以及有愛心酒之稱的「波爾多聖愛斯臺夫卡隆一軍葡萄酒」等。Mia C’bon「酒趣生活節」嚴選涵蓋舊世界與新世界代表酒款，從法國波爾多名莊副牌、西班牙陳年珍藏酒、義大利阿瑪羅尼（Amarone）傳統珍釀，到澳洲Penfolds、智利Montes Alpha等新世界名釀，展現中價精品紅酒的深層魅力。展出多款獲國際酒評高分肯定的亮眼酒款，如榮獲Robert Parker 91分的西西里陳年珍藏紅酒、Decanter 90分推薦的南義普里米蒂沃酒王（Primitivo di Manduria），以及多次榮登亞洲最暢銷榜單的智利Montes Alpha卡本內蘇維濃紅酒。無論搭餐、聚會、獨飲，或迎接即將到來的聖誕節，都能找到最符合心情與場合的酒款。酒展期間還有驚喜好康，購買指定酒款或消費滿額即可獲得精美好禮。