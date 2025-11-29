日本蘋果糖名店「東京林檎製飴所」老闆池田喬俊，日前因在台灣狂掃台糖一號砂糖，返國時被海關與緝毒犬盯上而爆紅。事件延燒後，池田喬俊表示，竟真的收到台糖主動聯繫，日前更收到台糖特製的「精緻細砂糖抱枕」，填充物還為他改良升級，引起台日網友暴動。池田還預告，這趟來台灣的行程中，最後一天將與台糖董事長見面，坦言心情非常緊張。
狂掃台灣砂糖驚動海關！日本蘋果糖老闆收到台糖大禮
池田在社群平台X發文表示，收到台糖送來的砂糖時就已相當驚喜，沒想到還有意外大禮：「台糖竟然和砂糖一起送來了業務用包裝的抱枕！」抱枕外型完整復刻25公斤裝麻布袋砂糖，台糖甚至為了他重新調整填充物，打造專屬版本，這份超巨大「精緻細砂糖抱枕」既可愛又有台灣味，也讓他瞬間成為真正的台糖VIP。
該貼文一曝光，台日網友立刻暴動留言，「這目測有25公斤，滿滿台灣味，可愛又讚」、「台灣人自己都拿不到，太羨慕了」、「這真的可以自豪欸」、「記得常來台灣玩」、「完全以為是真的砂糖袋，太逼真」。許多台灣網友還敲碗台糖趕快量產，「抱枕好可愛！拜託開賣」、「我可以扛三袋」。相關討論同步在Threads上延燒，吸引萬名網友熱議。
池田也透露，此趟來台灣的最後一日，將與台糖董事長正式見面，他坦言雖然外表看不出來，但現在已經非常緊張，不少人也好奇，雙方是否會商討近一步的合作。
掃貨台灣砂糖！蘋果糖老闆返日遭緝毒犬關注爆紅
回顧整起事件，池田10月來台灣旅遊時，因狂掃約20包砂糖塞爆行李箱，在機場屢被詢問「這白色粉末是什麼？」，返日後行李還被緝毒犬特別關注。之後他在X上親自解釋，台灣砂糖的甜度、香氣與融解方式與日本不同，做出的蘋果糖層次感更明顯，因此才決定把台灣砂糖帶回日本試做，甚至計畫在自家網路商店販售，讓日本客人品嘗「台味蘋果糖」。
事件經媒體曝光後熱度不斷，不少網友笑翻敲碗「台糖快找他代言」。沒想到才過沒多久，池田便宣布「台糖來連絡我了！」近日更收到台糖正式寄來的砂糖大禮與特製抱枕，使這段跨國「甜蜜插曲」再次掀起話題。
