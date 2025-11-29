我是廣告 請繼續往下閱讀

媽祖逗陣、行路平安！台中市政府交通局長葉昭甫今（29）日前往樂成宮，與樂成宮董事長何敏誠共同開箱最新交通安全法寶「行動光明燈交通安全吊飾」。當這款以旱溪媽祖為造型的LED吊飾一亮燈，可愛Q版的模樣立刻萌翻全場，現場民眾紛紛大讚，「好神氣」、「有夠卡哇伊」。為了守護長輩的夜間交通安全，交通局這次特別「請神幫忙」，與香火鼎盛的樂成宮跨界合作。葉昭甫說，長輩在夜間或清晨出門運動、買菜，常因穿著深色衣服或光線不足讓駕駛看不清楚。這次推出的「媽祖行動光明燈」不僅有媽祖神力加持，更能發出清楚亮光，掛在包包或衣服上，讓長輩「亮」起來，駕駛遠遠就能看見，大幅降低事故風險。「像媽祖陪著我逗陣行！」拿到首批吊飾的阿嬤笑得合不攏嘴，直說這款吊飾既保平安又實用，讓晚上出門更有安全感。樂成宮董事長何敏誠表示，這是廟方首次與交通局攜手，希望透過這盞「光明燈」，將媽祖的溫暖與市府守護市民的心意傳遞出去。交通局也提醒，民眾只要參加交通局與樂成宮的相關宣導活動，就有機會免費把這款超限量的「旱溪媽祖行動光明燈」帶回家，數量有限，送完為止。