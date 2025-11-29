我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民歌高峰會今（29）日下午舉辦台北站的第一場，眾星加起來快千歲，但是心境和打扮超年輕，觀眾聽得如癡如醉。（圖／記者林柏年攝影）

▲歌手施孝榮（如圖）擔任民歌高峰會統籌，他將表演陣容分為男生組和女生組，還排了「撩妹組曲」，叫老婆先不要聽，非常幽默。（圖／記者林柏年攝影）

誰說民歌只能乖乖坐著聽？今天的台北小巨蛋簡直是全台灣最嗨的「千歲青春同學會」。2025《民歌50高峰會最終加場》台北站第一場今（29）日下午盛大登場，台上的歌壇前輩們年紀加起來快要1千歲，但體力與潮流度完全不輸年輕偶像。總製作人施孝榮領軍殷正洋、周治平、鄭怡、金智娟13位傳奇歌手，加上特別來賓李翊君，眾人一連飆40多首經典，更玩心大開，把小巨蛋變成大型遊樂場，分成兩車繞行全場。鄭怡也穿上時髦長靴，嗨喊眾星一起比啾咪。演唱會最驚喜的一幕，絕對是唱到國民神曲〈捉泥鰍〉時！為了感謝歌迷20年來的陪伴，主辦單位精心安排時下演唱會最流行的開車繞扯。14位歌手分成兩大組，搭上兩台特製的「民歌專車」，開始繞行觀眾席，粉絲都感到很驚喜。這群資深歌手今天造型全都換上超減齡的淺亮色調衣服，看起來活力滿點。民歌天后鄭怡更是辣度破表，腳踩時髦長靴，站在移動舞台上就像個小女孩般興奮，對粉絲揮手、比愛心。全場觀眾被逗得笑聲不斷，跟著這群「老頑童」一起揮手，氣氛嗨到最高點。除了歡樂繞場，舞台上的組合也是火花四射。施孝榮、李明德、羅吉鎮、王中平組成的「熟男撩妹團」，一連帶來〈離開你走近你〉、〈卻上心頭〉，深情嗓音讓台下師奶粉聽得如癡如醉。而大彩蛋是天后李翊君驚喜現身擔任特別嘉賓，與施孝榮合唱〈請跟我來〉，兩人的神級和聲，有一種既現代又古典的感覺。施孝榮也在台上大玩諧音哏，他表示，唱歌時都要符合聽眾的口味，也要順應粉絲的口音，李翊君也舉例，有次粉絲要她唱〈萍聚〉，但是一直把歌名說成「悲觀」，讓她一時不知道是哪首歌，只好請粉絲自己先唱，沒想到一開口是「『杯觀』以後將如何結束，至少我們曾經相聚過」，原來是台灣國語的「別管」，讓李翊君恍然大悟。民歌高峰會今天晚上還有一場，接著將在12月6日移師高雄巨蛋演出，會是全系列的最終站。