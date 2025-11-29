禾馨醫療集團與桃園怡仁醫院合作的「禾馨怡仁」婦幼中心，將在今年最後一天、12月31日後關門。禾馨醫療創辦人蘇怡寧醫師稍早在Threads說明原因，指出除了生育率持續下降外，另個關鍵是「找不到麻醉科醫師」，讓他看不到未來。
蘇怡寧吐心聲：大環境持續動盪、生育率再降
禾馨怡仁將在今年底最後一天、12月31日，隨著2025年一同走入歷史。蘇怡寧醫師今（29）在Threads發文，吐露禾馨怡仁關門原因。他表示，最重要的是，「整個大環境的持續動盪，沒有任何改變」，包含今年開始台灣生產率又繼續下降，甚至「六月開始，我找不到麻醉科醫師願意來這裡服務了。」
核心價值崩塌：無法提供全時麻醉支援
「當沒有全時的麻醉科醫師支援，禾馨將不再是禾馨，這違背了我的核心價值！」蘇怡寧醫師直言，他無法繼續在這樣的條件下，提供高品質的醫療服務，無法履行對大家的承諾，也讓他看不到未來。
他說自己沒有辦法忍受找所謂的「麻醉師」，或是「當媽咪提出需要無痛或是需要緊急開刀，但是我卻告訴你『很抱歉今天晚上麻醉科醫師在忙』」，因此決定告別南桃園，「美好的一仗，我們已經打過，再美好的演奏也有謝幕的時候，有緣自會再相逢」。
怡仁醫院：暫停接生服務、婦科兒科不打烊
怡仁醫院也強調，與禾馨醫療為品牌合作關係，年底，「怡仁禾馨婦幼中心」將離開大家的視線，準備整裝以嶄新面貌回到大家身邊。期間婦科、兒科門診及產檢服務不打烊，只是暫停「產科之接生服務 (含夜間)」，也會協助轉介至桃園鄰近醫院，陪伴桃園媽咪們安心迎接新生命。
資料來源：蘇怡寧醫師Threads、怡仁醫院臉書
