好市多2025「黑色星期五購物週」（Black Friday）進入倒數最後兩天，賣場第六天優惠出爐，今（29）日起有兩款Apple系列商品特價，包括「Apple iMac 24吋、「Apple Watch Series 11」最多下殺4100元，且好市多原價就比官網有優勢，若與官網比較，Apple iMac 24吋相當於便宜了6200元，且明（30）日賣場優惠預告也提早曝光，將有Apple MacBook air 13吋特價，現折3000元。
【3C、家電】
◾Apple Watch Series 11 42MM GPS，原價12395元、特價11195元，現折1200元
◾Apple iMac 24吋 M4 8CPU／8GPU／256GB，原價40799元、特價36699元，現折4100元
◾ASUS R7電競桌上型電腦 #155437，原價59999元、特價50999元， 現折9000元
◾ASUS 15.6吋筆記型電腦 #155436，原價21399元、特價16999元，現折4400元
◾SAMSUNG 655公升AI對開冰箱 RS70F65Q4TTW，原價52999元、特價: 39999元，現折13000元
【居家生活】
◾I-MEI 義美小泡芙牛奶+草莓，原價329元、特價259元，現折70元
◾KOBAYASHI 小白兔竹炭握式暖暖包，原價329元、特價259元，折價70元
◾PHILIPS 飛利浦品玥SELENE檯燈，原價1499元、特價1199元，折價300元
◾NEUTROGENA 露得清水活菸鹼醯胺精華，原價999元、特價789元，折價210元
◾LG 生活健康摩登洗沐口腔護理禮盒，原價799元、特價439元，現折360元
◾FEBREZE 風倍清浴廁用防霉防臭劑，原價589元、特價435元，現折154元
◾ZOJIRUSHI 象印不鏽鋼真空保冷保溫杯，原價1599元、特價1249元，現折350元
◾THERMOFLASK 不鏽鋼保冷保溫馬克杯，原價489元、特價389元，現折100元
◾BRITA 純淨濾水壺3.6公升附十四入MAXTRA PRO濾芯，原價3499元、特價2449元，現折1050元
◾OLYMPIA 多功能折疊推車，原價899元、特價689元， 現折210元
【服飾】
◾CALVIN KLEIN 男收納式填充外套，原價2349元、特價1879元，現折470元
【飾品】
◾999.9財富女金條500g，原價214萬9999元、特價212萬3999元，現折2萬6
🟡好市多黑色星期五購物週
◾好市多黑色購物節日期：美式賣場好市多「黑色購物週 Black Friday」將自11月24日至11月30日連續七天登場
◾好市多黑色購物節營業時間：黑色購物節期間，營業時間提早至早上8點，閉店時間為晚上9時30分。
資料來源：好市多
