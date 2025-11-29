天氣風險WeatherRisk 資深顧問吳聖宇表示，今明（29日、30日）兩天，雖然白天各地溫度相對溫暖，不過仍要注意輻射冷卻帶來的低溫，局部地區仍有機會降到13度或更低，中北部、東北部日夜溫差飆破14度。天氣變化大很多人就會頭痛，該一痛就吃止痛藥嗎？食藥署指出：如果是偏頭痛、生理痛不要忍直接吃藥，最有效果。
「抗藥性」和「耐藥性」的差異
根據食藥署指出，市售止痛藥分為兩種，一種是中樞止痛藥（乙醯胺酚類，Acetaminophen），另一種是非類固醇類消炎止痛藥（NSAIDs），包含阿斯匹靈（Aspirin）及布洛芬（Ibuprofen），用來改善頭痛、經痛或肌肉疼痛等狀況。很多人習慣一痛就先吞止痛藥，但心裡又會出現「這樣吃會不會吃到有抗藥性？以後藥越吃越沒效？」食藥署指出，「抗藥性」和「耐藥性」不同，兩者差異如下：
抗藥性（Drug resistance）：通常指的是細菌、病毒等病原體在抗生素或抗病毒藥的作用下，逐漸變得不受藥品的效果影響。這意味曾經有效的藥品，可能會隨著時間的推移而失去療效，導致疾病難以控制或治療。
耐藥性（Drug tolerance）：人體在頻繁使用某些藥品後，效果逐漸減弱，需增加更多的藥量才能達到相同的效果。這是由於身體對藥品的反應減少。與抗藥性不同的是，耐藥性是身體的適應過程，而非病原體的變異長期頻繁地使用止痛藥，尤其是類鴉片止痛藥，如可待因Codeine、嗎啡Morphine、吩坦尼Fentanyl，確實可能導致耐藥性。隨著身體逐漸適應藥品的作用、對於藥品的反應不像當初那麼敏感，患者可能需要增加劑量才能達到相同的止痛效果。因此，應在醫師指導下謹慎使用此類止痛藥，避免過度依賴。
止痛藥一開始痛就能吃嗎？
不同情況下，止痛藥的使用時機可能會有所不同。當疼痛症狀剛出現時，如果是短暫、輕微的疼痛，可先觀察一段時間，看疼痛是否會自行緩解，在這種情況下，無須立刻使用止痛藥。若是已知的慢性疼痛或特定的急性疼痛，如偏頭痛或生理痛，則儘早使用止痛藥會更為有效。因為早期控制疼痛，能防止疼痛信號在中樞神經系統中進一步放大，可減少後續的疼痛感。
食藥署提醒，止痛藥可以是有效且安全的，但必須在合理的使用情況下才能發揮最佳效果，提醒民眾應該依照藥盒或藥袋指示使用。雖然止痛藥不會直接導致抗藥性，但長期頻繁的使用還是有可能引發耐藥性問題，若依照指示使用後症狀依然沒有改善，建議諮詢醫師或藥師。
資料來源：天氣風險WeatherRisk 、食藥署
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據食藥署指出，市售止痛藥分為兩種，一種是中樞止痛藥（乙醯胺酚類，Acetaminophen），另一種是非類固醇類消炎止痛藥（NSAIDs），包含阿斯匹靈（Aspirin）及布洛芬（Ibuprofen），用來改善頭痛、經痛或肌肉疼痛等狀況。很多人習慣一痛就先吞止痛藥，但心裡又會出現「這樣吃會不會吃到有抗藥性？以後藥越吃越沒效？」食藥署指出，「抗藥性」和「耐藥性」不同，兩者差異如下：
抗藥性（Drug resistance）：通常指的是細菌、病毒等病原體在抗生素或抗病毒藥的作用下，逐漸變得不受藥品的效果影響。這意味曾經有效的藥品，可能會隨著時間的推移而失去療效，導致疾病難以控制或治療。
耐藥性（Drug tolerance）：人體在頻繁使用某些藥品後，效果逐漸減弱，需增加更多的藥量才能達到相同的效果。這是由於身體對藥品的反應減少。與抗藥性不同的是，耐藥性是身體的適應過程，而非病原體的變異長期頻繁地使用止痛藥，尤其是類鴉片止痛藥，如可待因Codeine、嗎啡Morphine、吩坦尼Fentanyl，確實可能導致耐藥性。隨著身體逐漸適應藥品的作用、對於藥品的反應不像當初那麼敏感，患者可能需要增加劑量才能達到相同的止痛效果。因此，應在醫師指導下謹慎使用此類止痛藥，避免過度依賴。
不同情況下，止痛藥的使用時機可能會有所不同。當疼痛症狀剛出現時，如果是短暫、輕微的疼痛，可先觀察一段時間，看疼痛是否會自行緩解，在這種情況下，無須立刻使用止痛藥。若是已知的慢性疼痛或特定的急性疼痛，如偏頭痛或生理痛，則儘早使用止痛藥會更為有效。因為早期控制疼痛，能防止疼痛信號在中樞神經系統中進一步放大，可減少後續的疼痛感。
食藥署提醒，止痛藥可以是有效且安全的，但必須在合理的使用情況下才能發揮最佳效果，提醒民眾應該依照藥盒或藥袋指示使用。雖然止痛藥不會直接導致抗藥性，但長期頻繁的使用還是有可能引發耐藥性問題，若依照指示使用後症狀依然沒有改善，建議諮詢醫師或藥師。
資料來源：天氣風險WeatherRisk 、食藥署