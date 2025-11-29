我是廣告 請繼續往下閱讀

中華郵政今（29）日表示，經統計近年透過郵局櫃檯領取紙本台鐵車票每年約1.2萬張，因台鐵公司「台鐵e訂通」APP的行動票證功能日益普及，臨櫃領取紙本車票需求逐漸減少，預計自115年1月1日起停辦代售台鐵車票業務。另為因應旅客需求，一般個人訂票每人每一乘車日最多可預訂6張車票，台鐵未來將提高上限至9張，預計自115年1月1日實施。根據現行台鐵預約訂票規定，一般個人訂票每人每一乘車日最多可預訂6張車票，旅客除了可在台鐵車站售票窗口或自動售票機購票外，也可透過超商、郵局、手機、台鐵e訂通APP領取車票，其中郵局另針對代售每張車票收取手續費新台幣8元。因應臨櫃領取紙本車票需求逐漸減少，中華郵政今（29）日表示，預計自115年1月1日起停辦代售台鐵車票業務。而台鐵也為方便旅客訂購自由座車票，「台鐵e訂通」已在本（11）月21日起，優化發布自由座車票取票功能，可由APP直接訂票，取得QR-Code行動票證，每節自由座車廂，限制發售70張車票，自由座開放預購乘車日前7日（含當日）車票。