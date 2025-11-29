中華航空於 2025 年全球暨台灣企業永續獎（Global Corporate Sustainability Awards, GCSA／（Taiwan Corporate Sustainability Awards, TCSA）再度脫穎而出，榮獲五項大獎肯定。其中，再次奪下「
台灣十大永續典範企業獎」， 成為台灣唯一獲此殊榮的航空公司， 展現華航深耕永續經營的卓越成果。
「2025 第十八屆全球暨台灣企業永續獎」頒獎典禮，共吸引逾千家企業角逐，
華航奪得五項大獎包含永續綜合績效類第二度獲「 台灣十大永續典範企業獎」(服務業)、 永續報告類連四年蟬聯最高榮譽「服務業年度最佳報告書」、 永續單項績效「氣候領袖獎」與「社會共融領袖獎」； 以及全球企業永續獎「永續報告書銀獎」。
華航作為國際航空業的永續先行者，引領產業落實環境、
社會與公司治理，並藉由空中及地面聯合減碳， 持續穩健邁向2050年淨零碳目標，推動2025年達成採購0. 5% SAF階段性目標；全面落實氣候風險管理（TCFD） 及自然相關財務揭露（TNFD）管理作為， 推動氣候及生物多樣性的風險辨識管理及強化相關議題調適能力； 參與國際碳管制機制，如ICAO國際航空業碳抵換及減量計畫（ CORSIA）等等。另外也持續汰換更節油的新世代機隊， 提升燃油效率，從營運的每一環節落實企業永續經營的精神。
華航以「用飛行與你我創造更多美好」為使命，邁向「領先亞太，
展翼全球」的願景，從優化機隊營運規模、精進安全管理、 服務優化，到淨灘、關懷弱勢長者、 舉辦志工教學與多項公益運動營等，全方位涵蓋公司治理、 環境保護與社會公益。今年， 華航集團更捐款新台幣1仟萬元賑濟丹娜絲颱風災民、 免費載運緬泰地區賑災物資等，舉辦共19場公益活動， 以實現企業社會責任。
華航永續實績屢獲國內外高度肯定，連續八年入選 DJSI 道瓊永續指數新興市場成分股，三度蟬聯HR Asia 2025「亞洲最佳企業雇主獎」，
十度入選富時永續指數系列成分股 (FTSE4Good Index Series)；國際永續評比機構 S&P Global 最新 2025 年永續年鑑評鑑結果，更獲評全球航空產業前 5% 殊榮，是台灣唯一八度入榜的運輸業者。 華航將持續為全球旅客打造永續、環保飛行體驗， 強化航空運輸的永續競爭力， 與全球產業共同朝2050年淨零碳排目標邁進。
我是廣告 請繼續往下閱讀
華航作為國際航空業的永續先行者，引領產業落實環境、
華航以「用飛行與你我創造更多美好」為使命，邁向「領先亞太，
華航永續實績屢獲國內外高度肯定，連續八年入選 DJSI 道瓊永續指數新興市場成分股，三度蟬聯HR Asia 2025「亞洲最佳企業雇主獎」，