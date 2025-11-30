我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張誌家（左）曾發片當歌手，還合體林宥嘉老婆丁文琪（右）開唱，如今張誌家逝世，這段經典畫面成為永遠的回憶。（圖／翻攝自YouTube＠台視）

已故前職棒球星張誌家，生前以極具天賦的投球實力叱吒球壇，尤其是2001年世界盃棒球賽抗日一戰成名，成為全台灣家喻戶曉的英雄。然而，許多人可能遺忘，在張誌家聲勢最巔峰的時期，曾經短暫跨足演藝圈，發行過個人專輯《It's My War》，成為一片歌手，還曾與現在是林宥嘉老婆的丁文琪（Kiki）合唱和專輯同名歌曲〈It's My War〉。把時間倒回2001年，剛在世界盃完封日本隊的張誌家，當時中華隊以3比0贏球，奪下銅牌，讓張誌家人氣高到不可思議，廣告、節目通告接到手軟。當時的唱片公司看準他的高人氣，順勢為他打造了首張、也是唯一一張個人專輯《It's My War》，在2002年推出。雖然是棒球選手跨足歌手，但製作規格絲毫不馬虎，找來天王周杰倫Jay親自操刀，為他量身譜曲寫主打歌〈重傷的汗水〉，這首歌至今在KTV仍有不少人會點播，MV中張誌家裡深情、青澀模樣，如今看來格外令人懷念。此外，專輯裡還有郭桂彬為他量身的台語歌〈我是男子漢〉，另外也收錄了五月天阿信寫的〈志明與春嬌〉，可說是眾星雲集的一張專輯。除了周杰倫助陣，唱片公司也安排那時當紅的可愛女聲丁文琪，一起合唱專輯同名主打歌〈It's My War〉中，一起合體拍攝MV，當時MV裡張誌家在球場上奔跑、熱愛棒球的熱血畫面，曾是許多 7、8 年級生的共同回憶。雖然這張專輯銷售成績不俗，但張誌家隨後旅日加入西武獅隊，將重心放回棒球本業，歌手身分便成為了絕響，真的成為名副其實的「一片歌手」。隨著張誌家因涉賭案離開球界，並於2024年初不幸驟逝。如今重聽當年的〈重傷的汗水〉或與丁文琪合唱的快歌，除了感嘆世事無常，也讓球迷與歌迷能透過這些留下的影音，緬懷這位曾經叱吒風雲的天才投手。〈我是男子漢〉〈重傷的汗水〉〈你的影子〉〈It's My War〉〈哪一天〉〈志明與春嬌〉〈高飛的孤獨〉〈大花轎〉〈我們一定要這樣聊天嗎〉〈我為你傷心〉