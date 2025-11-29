我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德周三（26日）在總統府召開臨時記者會，宣布明年起將編列1.25兆元國防特別預算，並指出「中國大陸以2027武統台灣為目標」，事後雖修改臉書文章為「以2027年完成武統台灣的準備為目標」，仍引起輿論風波。對此，民眾黨主席黃國昌今（29）日怒轟，製造人民恐慌，呼籲有必要說清楚講明白。黃國昌今日出席民眾黨主辦的「極端氣候下 跨域整備與韌性強化論壇」，並於會前受訪。媒體問賴清德提「2027年中共要武統台灣」，但總統府事後表示說這個是媒體的錯誤、片面的解讀，會希望賴總統親自向國人再說明一次嗎？黃國昌回應說，當然有必要說清楚講明白，一個總統該做的事情是解決問題，不是製造問題，一個總統該扮演的角色是讓人民安心，而不是讓人民恐慌，賴清德的發言造成了這樣子的軒然大波，造成了台灣民心的動盪，「賴總統難道不應該出來說清楚、講明白嗎？」黃國昌說，而且如果賴清德真的認真的認為2027年中共要武統台灣，我們只有一個簡單的問題，花了那麼多錢跟美國進行的軍購，2027年以前會全部交貨嗎？2027年如果沒有辦法全部交貨的話，請問我們付這些錢到底在哪裡？台灣人被當成盤子嗎？「付了錢錢拿不到東西，我們的政府怎麼會軟弱成這個樣子。」針對藍營擬邀請賴清德到立院報告1.25兆國防特別預算編列，黃國昌表示，「老實說我的態度沒有改變，就是毫無期待」，為什麼毫無期待？如果來國會只是片面的在進行他要講的政治宣傳，他不肯面對國會議員相關問題的回答，那這樣子的宣傳到底有什麼意義？自己留在總統府裡面開記者會就好了。黃國昌說，2024年總統大選的時候賴清德是怎麼說的，「我願意到國會進行國情報告，而且接受立法委員的諮詢，他們後來強調是諮詢，不是質詢」，不管是諮詢還是質詢，賴清德你只要回答一個問題就好，你2024年做的承諾為什麼跳票？可以這樣騙票，等到選到總統了以後才想說，「我只願意來立法院做我的宣講，不願意面對問題，我比較率直地說，如果只是這樣的話，就留在總統府，自己開記者會就可以了」黃國昌表示，雖然他知道像立委林沛祥等，他們有提出這樣子的思考，但是可以很明確的告訴大家，站在台灣民眾黨的立場從來沒有改變過，要來立法院可以，請賴清德履行你的承諾，要不然請賴清德公開跟2300萬人民道歉，「說我2024年總統大選，我說了謊話。」