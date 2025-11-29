我是廣告 請繼續往下閱讀

福衛八號第一顆「齊柏林」衛星今（29）日升空，上午10時42分首度通過台灣上空，並與台灣地面站通聯，「報平安」長達12分鐘。對此，行政院長卓榮泰直呼「感動又振奮」，強調台灣有信心，也有能力，向太空前進。福衛八號第一顆「齊柏林」衛星在今凌晨2時44分搭乘太空探索公司（SpaceX）獵鷹九號的Transporter-15火箭航班升空，上午10時42分首度通過台灣上空，並與台灣地面站通聯，確認衛星電腦（Onboard Computer）、電力、姿態等健康狀態都符合預期。「從太空守護台灣，競逐太空ING！」卓榮泰表示，福衛八號「齊柏林衛星」上午10時42分首度通過台灣，「我們非常感動又振奮！」卓榮泰說，福衛八號是台灣第一個自製的衛星星系，由8顆高解析度光學遙測衛星組成，代表太空三期計畫的努力正在陸續開花結果。卓榮泰提到，感謝為這次研製及發射的產官學研團隊，國人的支持，「台灣做得到，我們有信心、有能力，向太空前進！」