曾被民眾黨考慮納入不分區立委名單的台灣新住民發展協會理事長、中配徐春鶯，因捲入天擎生技吸金案，遭新北地檢署以涉犯詐欺、違反銀行法、涉犯反滲透法等罪嫌，新北地方法院昨日已裁准羈押禁見。對此，民眾黨主席黃國昌今（29）日怒轟賴清德總統下政治指導棋，刻意連結跟前民眾黨主席柯文哲有關。黃國昌今日出席民眾黨主辦的「極端氣候下 跨域整備與韌性強化論壇」，並於會前受訪。媒體詢問同樣是涉犯反滲透法，馬治薇就立即遭到開除黨籍，徐春鶯民眾黨就還未被開除黨籍？黃國昌回應說，她們兩個人的情況完全不一樣，馬治薇的部分是早就被開除黨籍了，就徐春鶯的部分，目前民眾黨相關的訊息毫無所知，他們不像一些特定的媒體一樣，有特殊的管道，還有檢方可以放話，還有檢方可以洩漏偵查不公開的秘密，在媒體上面刻意的配合炒作。黃國昌說，再加上賴清德總統都親自下指導棋，一個總統針對個案下指導棋，下的這麼明確，然後要惡意的連結柯文哲總統大選的競選，司馬昭之心，台灣人看得非常的清楚。黃國昌強調，2024年柯文哲主席競選的活動沒有一場是徐春鶯辦的，結果現在檢方違反偵查不公開的原則，洩漏特定的訊息給特定的媒體，然後配合著炒作，黨檢媒三位一體果然是名不虛傳，讓人嘆為觀止，葬送的是台灣的法治，以及台灣人民對司法的信心。針對《自由時報》後續說中方包含中國國民黨革命委員會指使，黃國昌說，「對啊。所以你應該去請教自由時報，他的資訊來源是哪裡？那新北檢要不要動起來？這不是光明正大赤裸裸的洩密嗎？自由時報的消息哪裡來？新北檢放給自由時報嗎？還是自由時報會通靈？」不就剛好印證了黨檢媒三位一體又復活了，為了要去惡意連結柯文哲，相同的操作又出現了，在賴清德主政之下，台灣的法治為什麼會不斷的沉淪？人民對司法的信心為什麼會不斷的下降？司法的公信力為什麼會倒地不起？「賴清德總統，請你好好想一想。」