一年一度「2025嘉義花海生活節」將於今（29）日、明（30）日兩天在玉山路底登場，嘉義市建設處表示，今年將各色花卉，包含向日葵、波斯菊粉紅、波斯菊金橘等集合大型藝術裝置，另外還有音樂演唱、市集、沉浸式花海步道、DIY手作。《NOWNEWS》整理演唱卡司、節目表交通與接駁資訊等一文掌握。
本次花海節以向日葵、波斯菊粉紅、波斯菊金橘與百日草等花區串連整體動線，打造沉浸式花海步道，並加入多件大型裝置藝術，讓民眾沿路即可拍照打卡。嘉義市建設處表示，現場也規劃兒童表演、闖關遊戲、近百攤花語市集與擴香瓶 DIY、養生花果茶體驗課，以及花形蠟線手繩與腳繩等特色手作活動，帶給民眾從視覺到嗅覺、從走逛到親手創作的完整體驗。
🟡「2025嘉義花海生活節」主要資訊
時間：2025年11月29日、30日，每日14:00~20:30
地點：嘉義市玉山路底
🟡「2025嘉義花海生活節」演出卡司與節目表
📍11月29日（六）表演卡司：
16:30－17:00：元宇炘 XINA
18:00－18:30：Mango Jump 芒果醬
19:30－20:00：旺福
📍 11月30日（日）表演卡司
16:30－17:00：羊米人 YUMMY MAN
17:30－18:00：馬克 SAVAGE.M
18:30－19:00：政學 Zed-X
19:30－20:00：Juice Boy
🟡「2025嘉義花海生活節」交通與接駁
📍開車
國道一號嘉義出口下交流道：至劉厝公園轉 2 號線接駁車
國道三號嘉義出口下交流道：至港坪公園轉 1 號線接駁車
📍搭公車
中山幹線(綠線)：大富路站下車，步行 6 分鐘劉厝公園轉乘接駁車
中山幹線(綠A線)：大富大和街口站下車，步行 1 分鐘至劉厝公園轉乘接駁車
光林我嘉線(台灣好行)：港坪公園站下車，步行 5 分鐘至港坪國小風雨球場轉搭接駁車
📍YouBike
大富路與自強街口- 玉山路(真武官)
📍免費接駁路線：
資訊來源：嘉義花海生活節官網、嘉義市建設處
我是廣告 請繼續往下閱讀
時間：2025年11月29日、30日，每日14:00~20:30
地點：嘉義市玉山路底
🟡「2025嘉義花海生活節」演出卡司與節目表
📍11月29日（六）表演卡司：
16:30－17:00：元宇炘 XINA
18:00－18:30：Mango Jump 芒果醬
19:30－20:00：旺福
📍 11月30日（日）表演卡司
16:30－17:00：羊米人 YUMMY MAN
17:30－18:00：馬克 SAVAGE.M
18:30－19:00：政學 Zed-X
19:30－20:00：Juice Boy
📍開車
國道一號嘉義出口下交流道：至劉厝公園轉 2 號線接駁車
國道三號嘉義出口下交流道：至港坪公園轉 1 號線接駁車
📍搭公車
中山幹線(綠線)：大富路站下車，步行 6 分鐘劉厝公園轉乘接駁車
中山幹線(綠A線)：大富大和街口站下車，步行 1 分鐘至劉厝公園轉乘接駁車
光林我嘉線(台灣好行)：港坪公園站下車，步行 5 分鐘至港坪國小風雨球場轉搭接駁車
📍YouBike
大富路與自強街口- 玉山路(真武官)