（11/29 17:23更新）歐洲空中巴士（Airbus ）公司於昨（28）日宣布召回A320系列6000架飛機，需將飛控系統軟體恢復到較早版本，因太陽閃焰恐會破壞飛行控制系統運作所需的關鍵數據。據日媒報導，全日空（ANA）今（29）日取消65個日本國內航班，至於國內四大航空，華航、長榮、星宇皆表示航班維持運作正常、不受影響。台灣虎航也提到，第一時間即時完成必要設備及系統之更新，並於今日最新公布明天將有5航班將會延後時間。
空巴證實：A320 飛控系統可能因太陽閃焰故障
歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）宣布，由於旗下主力客機A320系列的飛行控制機能可能出現故障，已要求各家航空公司立即採取預防性措施，據悉約有6000架飛機需要進行軟體修復，恐在週末造成航班混亂。
日韓受影響最深：全日空取消 65 航班、韓國 42 架需召回
據日媒報導，全日空（ANA）就取消了今（29）日共65個日本國內航班，旗下34架A320、A321機型需進行系統更新，預計9400名旅客受到影響。韓媒也提到，根據韓國的國土交通部與航空業界資料，韓國目前營運A320系列客機的航空公司共有6家，皆屬於中型客機，包括A320-200、A321-200與A321-200neo等，其中有42架確認被召回。
台灣航空回應「航班維持正常運作」、虎航明天5航班延後
至於國內狀況，包括華航、長榮、星宇皆公開回應表示「航班維持運作正常、不受影響。」華航表示，會持續關注原廠指令，部份航機將配合相關軟體更新；長榮也指出，已啟動並完成相關作業。
台灣虎航也表示第一時間即時完成必要設備及系統之更新。後續台灣虎航將盡速安排航機執行軟體更新到空中巴士提示之版本，預期亦將有航班調整因應。台灣虎航也於今（29）日於官方粉專公布最新異動：
依據歐洲航空安全局（EASA）發布「緊急適航指令通報」AD 2025-0268-E內容，台灣虎航航班異動，11月30日將有5航班將延後如下：
- IT-632 台中前往濟州島
- IT-671 濟州島前往高雄
- IT-256/IT-257 桃園往返秋田
- IT-214/IT-215 桃園往返岡山
- IT-210/IT-211 桃園往返大阪關西
空巴表示，近期的一起事件顯示，太陽閃焰（Solar flare、太陽耀斑）可能破壞飛行控制系統運作所需的關鍵數據。依空巴的技術通報內容，這次修復主要是將飛控系統軟體恢復到較早版本，作業本身並不複雜，僅需時間不到一小時，但所有客機必須完成修復後才能重新投入飛行服務，僅允許為進入維修中心而調度的技術性飛行。
資料來源：台灣虎航
