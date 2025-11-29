臺灣第一個自製星系「福爾摩沙衛星八號」（簡稱福衛八號）的第一顆「齊柏林衛星」，延期多次，終於在臺灣時間今（29）日凌晨2時44分，搭乘SpaceX獵鷹九號的Transporter-15火箭航班，自美國加州升空，國家太空中心（TASA）指出今早10時42分首度通過台灣上空，並與台灣地面站通聯，並開始執行對地表取像之光學遙測任務。《NOWNEWS》整理「齊柏林衛星」5大QA一次看懂。
Q1「齊柏林衛星」的任務？
國家太空中心（TASA）在粉專上公布，齊柏林衛星首度通過台灣，且與台灣地面站通聯時間為12分鐘，通聯情形良好。衛星整體情況都大致符合預期，衛星電腦、電力系統、姿態控制初步運作正常，姿態大致穩定，衛星電量也開始上升。後續會依序進一步測試主、備援系統。TASA 主任吳宗信指出，齊柏林衛星目前仍處於安全模式，希望能在接下來這幾圈軌道內切換至正常工作模式。預計一週內開啟星象儀、慣性測量姿態估算及導航功能，一個月內調校衛星運作狀態，約三個月後可望開始上傳取像指令。
Q2「齊柏林衛星」是什麼？
「齊柏林衛星」是台灣第一顆由國家太空中心自主研發的高解析度光學遙測衛星，其中關鍵元件自製率超過8成，屬於「福爾摩沙衛星八號」（福衛八號）星系的首顆衛星，任務軌道高度約561公里，採太陽同步軌道運行，象徵台灣遙測衛星技術從單一衛星，邁入星系時代。
Q3 為什麼叫「齊柏林衛星」？命名有什麼意義？
齊柏林衛星原本代號為FS-8A，由賴清德總統命名為「齊柏林衛星」，是為了紀念已故紀錄片《看見台灣》導演齊柏林，延續關懷這片土地的視角與精神，寓意為「看見台灣、守望台灣」，象徵從空拍機到遙測衛星，從天空一路看向太空，以更宏觀的高度持續觀察台灣與周邊環境變化。
Q4 除了齊柏林衛星還有其他衛星同步上太空嗎？
同班次火箭還搭載了5顆臺灣自製立方衛星，分別為TASA新創追星計畫委由創未來科技、鐳洋科技和芳興科技打造的「鐘雀1號」、「黑鳶1號」及「信天翁1號」，以及國科會補助成大、臺大、臺科大、淡江大學共同研發的Lilium-2、Lilium-3。本次任務可望將驗證多項我國自主研發的技術，包括衛星高頻通訊、星際通訊、智慧遙測、電能推進、展開機構、離軌控制等功能。
Q5「福衛八號」有哪些任務？
福衛八號星系共8顆光學遙測衛星，其中6顆為原始解析度1公尺等級的光學遙測衛星，2顆為原始解析度小於1公尺的超高解析度光學遙測衛星。主要任務，拍攝全球地表高解析度影像，應用於國土規劃、都市發展監測、防災與勘災、農業監測、環境保護等。依國家太空中心規劃，福衛八號星系將自2025年起逐年發射，預計在2031年前完成全部8顆衛星佈建，當星系全部完成後，福衛八號可望一天重拍台灣最多3次，影像解析度更高、重訪時間更短，對防災與國土監測幫助更大，會比運行中的福衛五號更清晰，以星系方式運作也可更頻繁取像。
資料來源：國家太空中心（TASA）
