我是廣告 請繼續往下閱讀

經濟部27日核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫預計明（2026）年3月送核安會，其中核三自主安全檢查預計最快1年半，最快有望2027年重啟核電。民眾黨主席黃國昌今（29）日受訪時怒批賴清德總統，「髮夾彎轉成這樣，不會臉紅嗎？」他希望民進黨這次髮夾彎，不要只是嘴巴說說。黃國昌今日出席民眾黨主辦的「極端氣候下 跨域整備與韌性強化論壇」，並於會前受訪。媒體詢問核電有望重啟？黃國昌說，早知如此何必當初，在823公投的時候，台灣人民不是用選票清楚的表達意志嗎？823公投的結果出來，壓倒性的支持核三重啓，民進黨有非常多重要的政治人物，包括吳思瑤在內說公投的結果顯示了台灣人民支持非核家園，「今天賴政府他們的宣示是在打臉民進黨那些政治人物嗎？怎麼髮夾彎轉成這個樣子，轉得自己都不會臉紅啊？」黃國昌說，對民眾黨而言，務實理性科學，面對台灣目前缺電的事實，電價不斷高漲，對於人民所造成的痛苦，這是一個執政者應該要解決的問題，執政者不解決問題，民眾黨就透過交給人民、透過公民投票表達意志的方式，只希望民進黨這一次的髮夾彎，不要只是嘴巴說說，因為真的要重啟，該做的工作很多，好好的做好一個執政者該做的工作，而不是一天到晚，在媒體上面放話，人民要看到的是具體的成績單，而不是執政者在媒體上面打嘴砲。