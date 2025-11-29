我是廣告 請繼續往下閱讀

▲坤達（左起）、吳宗憲與KID關卡闖到一半碰壁，頻頻大喊：「大事不妙！」（圖／綜藝玩很大提供）

《玩很大》錄影驚險 吳宗憲喊：大事不妙

▲▼《綜藝玩很大》即將播出最新一集，找來阿部瑪利亞、韓籍美女YouTuber「Judy」同遊。（圖／綜藝玩很大提供）

藝人坤達閃兵被逮、遭起訴！上月21日坤達與《綜藝玩很大》團隊在加拿大錄影，22日清晨緊急返台到案說明，如今製作團隊公開事件爆發前錄影情景，吳宗憲、坤達與KID三人必須在台北尋找參與11週年的旅伴，過關才能享受頂級待遇，怎料關卡難度過高，三位頻頻大喊：「大事不妙！」錄影氣氛低迷。《綜藝玩很大》迎來第11週年，吳宗憲、KID與坤達遠飛北美洲的加拿大溫哥華錄影，節目正式完成「五大洲拼圖」里程碑，不過要出發可沒那麼容易，三位主持人必須在台北尋找所有參與週年的旅伴，發出邀請函之外，還得與每位旅伴一起闖關，才能獲得夢幻的商務艙座位，以及能睡飽又睡好的舒適單人房。過程中，因為獎勵太過優渥，三人緊張無比，坤達在鏡頭前忍不住直呼：「壓力真的好大！」而吳宗憲與KID闖關也頻頻失利，關卡難度過高，讓三人同時大喊：「大事不妙！」錄影氣氛愈趨低迷，雪上加霜的是，同行的第一位旅伴竟然是無尊分身「珍珍」，吳宗憲心灰意冷，失望表情全寫在臉上，效果笑翻眾人。接著現身的是小鐘及坤達團員Toro，再來有阿部瑪利亞、韓籍美女YouTuber「Judy」出場，這才叫吳宗憲、KID與坤達有了精神，吳宗憲滿血復活：「妳們要做什麼都可以哦！」請一定要鎖定本週最新的《綜藝玩很大》，中視週六晚間10點、三立都會台週日晚間8點、 《綜藝玩很大》YouTube週一晚間7點播出。