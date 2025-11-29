我是廣告 請繼續往下閱讀

▲屏東志工運動大會登場，周春米表示志工是縣政最堅實後盾。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣政府今（29）日在縣立體育場舉辦「114年度志工運動大會」，由縣長周春米主持與來自全縣58個志工團隊、逾1,300名志工熱情齊聚。現場加油聲不斷、氣氛熱鬧，充分展現屏東志工的活力與凝聚力。周春米表示，屏東目前已有超過5萬1,000名志工，廣泛投入社區關懷、醫療陪伴、環境保育及防災救援等領域，其中50歲以上志工比例高達68%，成為推動縣政的重要力量。她感謝志工長期默默付出，讓屏東更具韌性、更溫暖，也期盼未來志工人數突破6萬人，讓更多鄉親加入行列。社會處指出，志工運動大會安排五大趣味競賽，包括「大家衣起來」、「屏東好物234」、「水球接力賽」、「挑擔競走」及壓軸「拔河比賽」。志工們展現體能、默契與創意，場面宛如熱鬧嘉年華。活動也同步設置「志工博覽會」，由縣府13個局處設置15個攤位，內容涵蓋環境保護、防詐宣導、社區服務、文化推廣等主題，讓志工與民眾在互動中深入了解各項縣政服務。今年縣府亦推出第二屆「志工月」系列講座，以「好屏志造所 志工心靈充電站」為主題，邀請作家黃大米、單口喜劇演員瑞恩及作家吳若權分享生命與療癒故事。同時推出三支志工短影音，記錄推拿、海生館與林業保育志工的服務歷程，呈現志願服務的深度與多元。