近日有網友表示，好市多汐止店其實「免辦卡也能逛」，只要入住旁邊的富信大飯店，就能憑房卡到好市多服務處換臨時證，不需出示會員卡就能入場購物，貼文曝光後，吸引8.3萬人朝聖，許多網友直呼第一次知道。而富信大飯店官網也證實，持房卡不但能入場，也能結帳，但需額外加收5%商品稅金。
好市多免辦卡結帳神招曝光！8.3萬人朝聖：長知識了
「你們知道不用辦卡就可以進好市多嗎？」一名網友日前在Threads上分享冷門小撇步，只要入住位於汐止好市多旁的富信大飯店，就能直接憑房卡到好市多櫃檯兌換臨時通行證，不需出示會員卡也能入場購物，超適合久久來台北一次或臨時到北部出差、又不想為了逛賣場額外辦卡的人。
貼文曝光後，瞬間吸引8.3萬次瀏覽量，許多網友驚呼「第一次知道」、「冷知識增加了」、「可惜我就住在這裡，汐止算比較不擁擠的Costco了」。原PO也補充，自己是做功課後才發現這項優惠，飯店櫃檯並不會主動告知，因此不少遊客可能直接錯過。
富信大飯店隱藏福利！使用規則、好市多結帳稅金一次看
針對網友詢問「能進去但能結帳嗎」、「價格和會員一樣嗎」等細節，富信大飯店官網也給出明確說法，即日起入住飯店並持房卡，就能前往好市多汐止店購物，不需出示會員卡；但必須先到1樓服務處換取臨時證，且結帳時需另外支付5%商品稅金。
至於交通方式也相當簡單，從富信大飯店沿着大同路方向往右步行約4分鐘即可抵達好市多。這項「免辦卡」神招曝光後，不只讓許多網友直呼驚喜，也成為旅客來北部住宿時的隱藏便利選項。
資料來源：富信大飯店官網
