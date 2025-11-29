OK超商近期宣布停止與蝦皮的包裹寄取件合作，引發外界震驚。不過業內人士指出，寄取件本就非超商主要營收來源，僅具導客功能，OK近年反而聚焦商品力與鮮食補給，自2024年導入「農易送 EXPRESS」後，鮮食與餐食業績年增 51%、民生快消成長突破 100%，未來靠割捨蝦皮寄取件服務，可增加店內貨架空間，帶動業績持續成長。而因應商圈人流變化，OK超商調整策略，關閉幾間舊有門市，但也加速布局校園與廠區，走出不同於龍頭的經營策略，反成為新轉機。
OK超商停止蝦皮寄送包裹不虧！省下店內空間增加商品寬度
過去OK超商包裹寄取件靠著價格優勢成為民眾首選，但也導致大量電商包裹堆積門市，而事實上寄取件服務僅是超商端營收占比不高的服務之一，OK超商近幾年積極「聚焦於商品力、鮮食補給、OKCAFE 與生活補貨等核心服務」，據官方公佈數據可見，自2025年2月至 2025 年11 月，鮮食與餐食整體業績年增 51%。
而OK超商自去年悄推動新服務「農易送 EXPRESS」，與全國農漁會共同推動的地產地銷物流服務，成功帶動門市超商銷量，今年民生快消品項，如 紙巾、水、食材等，已將近100%成長，相當於業績翻2倍。由此可見超商真正賺錢的業務仍是民眾消費貨架上的商品，據業內人士指出，OK超商，未來取消蝦皮寄取件服務後，將重心回歸本業，省下來的店內空間將會新增更多品項、增加商品寬度，有望取代蝦皮寄取件導客能力，也能帶動業績持續上漲。
OK超商雖停止蝦皮寄送 但物流服務持續擴展中
OK超商聲明中也強調，與蝦皮終止境內包裹寄送服務，主因是在市場的轉變之下，電商超取對於超商端消費者的必要性已經下降，大量電商包裹都自有平台體系可以吸收，滿足多數消費者包裹寄取需求，且營運綜合考量已無法產生正向效益，因此與合作夥伴在雙方共識下，才會停止合作。
但商機可觀的境外包裹仍持續合作，蝦皮「境外（跨境）包裹」還是可以在OK超商取件，至於境內其他電商平台也維持正常合作，像是MOMO、PChome等平台，未來物流服務也會持續增加其他電商平台。
OK超商門市接連歇業？展店計畫重新調整，走出新道路
近年來，OK超商多間門市歇業，引起關注。事實上，OK已在台經營超過20年，隨商圈人流轉換，展店策略也隨之調整，積極布局校園與廠區，走出與兩大龍頭不同的道路。自 2018 年起，OK 首創無人超商與智慧販賣機（OKmini）。雖有部分老門市關閉，但全台仍有 1099 間門市（含 OKmini 及特殊場域），並以「在地、即取、短鏈配送」作為新消費動能。
