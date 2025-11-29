我是廣告 請繼續往下閱讀

國立故宮博物院長蕭宗煌今（29）日與國立台灣大學校長陳文章共同簽署合作備忘錄（MOU），未來5年繼續深化雙方合作，共同推動數位展示、數位人文、科技應用與人文藝術的跨域交流。陳文章致詞表示，台大與故宮同樣承載著文化傳承與知識創新的使命，故宮擁有無可取代的文化遺產與人文資源，台大在數位人文、智慧科技、永續科學、創新物質、分子生醫等研究領域上具有堅實的基礎，期許透過與故宮的合作，發揮更大的社會影響力。而故宮與台大的合作也不僅於數位科技，2023年台灣大學藝術史研究所美術館成立，即獲故宮捐贈展櫃，未來台大將開始整修校史館，相信與故宮在文物典藏上會有更多交流空間。蕭宗煌致詞表示，故宮長期與台大的眾多系所在各學術領域有廣泛交流。例如，早期「數位典藏國家型計畫」時期共同研擬詮釋資料及探索文物數位展示、近年來和人類學系合作發展「台灣意象展」、網路與多媒體研究所多年來也和故宮合作開發了多項數位展件、故宮更與藝術史學系及數位人文中心等單位有廣泛的交流合作。展望未來，故宮更希望能藉助台大在藝術史、人工智慧等方面研究的領先優勢，探索文物活化與數位展演的新模式，將故宮典藏與當代科技完美結合，提供更前瞻的展示思維與培育出新世代的數位人文專業人才，讓故宮成為跨世代的博物館領航者。未來五年，故宮與台大兩所機構的合作，必將在教育、研究與文化科技推廣上產出豐碩的成果。