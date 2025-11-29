我是廣告 請繼續往下閱讀

平鎮高中今（29）日在2025第13屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽4強戰以1：0險勝高苑工商，驚險闖進冠軍賽，先發投手蔡辰瀧完投7局，演出一場漂亮的完封勝，手握6球路的蔡辰瀧此役僅用速球搭配滑球跟指叉球。隔代教養長大的蔡辰瀧，目標未來能旅外，不設限日本、美國，將「向錢看齊」，盼能改善家境。蔡辰瀧今日面對高苑打線，主投7局無失分，被敲出2支安打，另外送出10次三振、1次保送，沒有失分，僅79球投出一場完封勝，成為此役最大功臣。賽後平鎮總教練吳柏宏表示，蔡辰瀧從未投過完封，高二時以後援為主，只有在16強交手穀保家商以及今日擔任先發。吳柏宏指出，考慮到要給其他投手出賽機會，只有在大賽才讓蔡辰瀧扛先發重任。吳柏宏點出，蔡辰瀧此役製造高苑打線不少揮空，代表引誘球更多。蔡辰瀧則說，賽前有看情蒐影片，擬定投球策略，製造出不錯的投球效果，不過最快球速151公里的蔡辰瀧，此役最快僅144公里。蔡辰瀧透露，此役僅用速球搭配滑球跟指叉球，其實他手握6種球路，曲球、變速球以及橫掃球（Sweeper）今日沒拿出來。蔡辰瀧說，若未來有旅外機會，會以旅外為優先，不設限日本、美國，他坦言就向「錢」看齊，因為希望能改善家境。吳柏宏說，蔡辰瀧是隔代教養的小孩，由爺爺一手帶大，「學校幫助他很多，得到不少關愛，附近商家都會互相幫忙他。他本身很謙虛有禮貌，不會因為有成績就驕傲。」吳柏宏透露，蔡辰瀧與教練講完話都會90度鞠躬感謝，「未來若身體顧好，或許（職棒）是搶著要，就按部就班訓練，等待好結果。」