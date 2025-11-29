我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民歌50高峰會演唱會，集結14位1970到1980年代的民歌好手同台開唱。（圖／記者林柏年攝影）

2025《民歌50高峰會最終加場》台北小巨蛋站今（29）日下午台北第一場登場，集結了1970、1980年代的民歌好手，被譽為「千歲團同樂會」，不只賣回憶，更很得上時代。在最後的點歌橋段，有粉絲大喊了：「可以唱〈沒出息〉嗎?」這是時下最流行的話題歌曲，沒想到施孝榮一聽到就開始帶頭，信手捻來刷吉他，眾星就在舞台上開唱了。演唱會的點歌環節是民歌高峰會的重頭戲，台下歌迷點歌五花八門，歌手們也見招拆招。現場有觀眾大喊最近爆紅的關鍵字「沒出息」，這群資深前輩很跟得上潮流，總製作人施孝榮聽完愣了一秒後，隨即大笑說：「哇！你們現在點歌都這麼跟得上時事？」「本來是從從容容游刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬，睜眼說瞎話，你在哽咽什麼啦，你在哭什麼哭，沒出息。」14位加起來近千歲的歌手們完全沒被考倒，幾個人使個眼色，當場即興演唱這首時事歌曲，最後還用民歌優美的和聲方式詮釋「沒出息」三個字，超強的即興反應讓全場觀眾拍手叫好。在一字不落地唱完〈沒出息〉後，粉絲也聽得很開心。隨後又陸續點了金智娟的招牌曲〈飄洋過海來看你〉、趙詠華〈最浪漫的事〉、許景淳的〈最浪漫的事〉，各種回憶殺，能親耳聽見這些膾炙人口歌曲原唱，在眼前唱這些歌曲，真的是一生難忘的回憶。雖然現場氣氛歡樂，但演唱會終將會結束。在尾聲全體歌手合唱〈何年何月再相逢〉，氣氛轉為感性。施孝榮在台上哽咽，感性地向全場觀眾道別：「親愛的朋友們，這是我最後一次以『民歌高峰會』總製作人的身分說話。」他表示：「演唱會過後，一切依舊，但『民歌高峰會』就只能留在你我的回憶裡。經過了20年，民歌能夠繼續傳唱而且再回高峰。我只是一個民歌的老兵，我盡力了！我也以此為榮！」真情告白，令人動容。這場跨越半世紀的音樂聚會，最終在溫暖與淚水中畫下完美句點。雖然高峰會落幕，但正如他們所唱的，那些關於青春、純粹的歌聲，會永遠留在大家心中。12月6日在高雄巨蛋的演出，會是該系列的最終場。