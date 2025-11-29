我是廣告 請繼續往下閱讀

▲共有1510包3公斤白米、100桶漂白水及多項生活用品，透過鍾佳濱服務處協助運送至災區。（圖／記者莊全成翻攝）

花蓮光復鄉遭受洪災重創，今（29）日由立委鍾佳濱舉辦「物資捐贈感恩記者會」，災區代表特地南下屏東，向各捐助單位及協助運送的志工表達由衷感謝。同時，花蓮好人會館宣布將與鍾佳濱服務處及各宮廟合作，推動「救災備料平台」，鼓勵宮廟將中元普渡供品捐作救災物資。本次捐助單位包括：屏東市玉皇宮、天后宮、天朝宮、代天府、青雲宮、北極殿福德祠、慈和宮、新三元宮、鎮山宮、龍聖殿慈惠堂、屏東縣慈善聯合會、長治鄉有愛文教促進協會、微寶生技、長安里長等。現場並有協助運物資的「熱心小蜜蜂」與「貨運超人」志工代表共同出席。總共有1510包3公斤白米、100桶漂白水及多項生活用品，透過鍾佳濱服務處協助運送至災區。花蓮好人會館創辦人黃榮墩與大馬太鞍社區發展協會總幹事馮先鳳，代表災區致上謝意。黃榮墩致贈感謝狀，並指出他推動好人運動已30年，期盼與宮廟及服務處合作建立救災物資備料平台，鼓勵宮廟將中元普渡於七月初提前辦理，並將供品捐出作為備災物資，因農曆七、八月正值洪災高峰。他說：「不怕天災，就怕沒有準備」。