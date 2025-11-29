日本拉麵台灣人也非常喜歡吃，各種日式品牌近幾年都進駐台灣開店，每間風味不同，也有不同派別的擁護者，但常常吃拉麵的你，是否發現每次拉麵上桌時，都會看到配菜當中出現「海苔」的身影呢？對此，就有網友熱烈討論「拉麵的海苔到底是要怎麼吃啊？」貼文引爆熱烈討論，不少人分享吃法，但實際上有拉麵店家就解答：「海苔是家系拉麵的靈魂之一，其實真正是用來包著叉燒、麵條一同吃下才是正宗吃法。」讓許多驚呼長知識了！
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「請問大家拉麵的海苔到底是要什麼時候吃啊？泡進去很軟之後撈起來，還是一上來立刻吃乾的？一直抓不到吃海苔的時機欸」、「日本拉麵那片海苔要怎樣吃？何時吃？跪求拉麵業者教學！」
貼文曝光後，不少老饕紛紛現身回應表示「我自己都是一上來就馬上吃掉欸....那不是只是配菜嗎？」、「我自己會泡在湯裡面，然後跟著麵條一起吃下去」、「我也是困惑超級久....每次都覺得泡湯很軟爛，但是乾吃又是在幹嘛？」、「認真講那片海苔我會在前中段吃，不會馬上吃，就一個轉味之類的，沾一些湯配著麵一起吃，風味超級不同」。
日本拉麵為何都會放一片海苔？拉麵店家終於解答：長知識了
事實上，並不是所有的日本拉麵都會有海苔這個配菜的存在，日本拉麵一共分為好幾種流派，包括札幌拉麵、博多拉麵、喜多方拉麵、家系拉麵、二郎系拉麵等，其中把海苔視為拉麵靈魂的就是「家系拉麵」，一碗拉麵當中通常都會擺上好幾片，但像是二郎系拉麵就不會看到有海苔當配菜出現，其餘的派別則是看店家有沒有配置，有的就只會放上一片。
那麼這個放在拉麵上的海苔，到底該怎麼吃呢？位於高雄的家系拉麵店「吉胤家」就在臉書解答：「家系拉麵最不起眼的靈魂配料就是海苔，很多人不懂拉麵的海苔怎麼吃，其實是要包著其他東西一起入口，像是包著叉燒肉、麵條甚至是菠菜，都會有意想不到的美味哦！最重要的是海苔還要泡一下湯才行。」該解答也有被貼到Threads上留言區，不少老饕都驚呼：「真的長知識，下次這樣吃吃看！」、「哇！以前都直接一口吃掉的我真的驚呆了！」
家系拉麵發揚光大由來！日本人調查海苔配菜「又愛又恨」
說到這個家系拉麵由來，是在1974年在橫濱衫田開業，1999年遷移至橫濱站的「吉村家」被奉為始祖，最大特色就是用豚骨醬油湯頭，使用偏粗的直麵條搭配海苔、叉燒肉、菠菜製成的拉麵，在當時吉村家一天可以賣出超過1500碗拉麵，讓許多人登門拜訪學藝，經過訓練之後可以用「OO家」開業分店，因此讓家系拉麵名聲在日本發揚光大。
不過值得一提的是，日本人對於家系拉麵有海苔配菜這件事可以說是又愛又恨，過去日媒《Jタウンネット》就曾經做過調查，採訪日本人覺得拉麵配料最不需要的東西是什麼？結果「海苔」竟然奪下第一，連橫濱家系拉麵發源地的民眾投票結果也和全國平均值差不多；但後來又調查最愛拉麵配料是什麼時，海苔又以第五名入圍榜單，可見真的海苔出現在拉麵之中，連日本人都是又愛又恨啊！下回去吃拉麵時，海苔不要再乾吃，也不要泡到爛掉才吃，試試看正宗吃法，也許美味更上一層樓哦！
資料來源：【吉胤家】橫浜家系ラーメン、Threads、絕景日本
