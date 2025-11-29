我是廣告 請繼續往下閱讀

「請問大家拉麵的海苔到底是要什麼時候吃啊？泡進去很軟之後撈起來，還是一上來立刻吃乾的？一直抓不到吃海苔的時機欸」

▲網友討論吃日本拉麵時總是會看到有一片海苔在上面，不懂什麼時機點吃、要怎麼吃，引爆討論。（圖/Threads）

日本拉麵為何都會放一片海苔？拉麵店家終於解答：長知識了

其中把海苔視為拉麵靈魂的就是「家系拉麵」，一碗拉麵當中通常都會擺上好幾片

▲在拉麵上擺上海苔是日本「家系拉麵」的重要靈魂。（圖/臉書＠吉胤家橫浜家系ラーメン）

其實是要包著其他東西一起入口，像是包著叉燒肉、麵條甚至是菠菜，都會有意想不到的美味哦！最重要的是海苔還要泡一下湯才行。」

▲拉麵店業者終於解答拉麵海苔正確吃法，應該是要泡湯之後包著叉燒、麵條或者菠菜一起入口，而不是乾吃或泡爛單一吃掉。（圖/臉書＠吉胤家橫浜家系ラーメン）

家系拉麵發揚光大由來！日本人調查海苔配菜「又愛又恨」

最大特色就是用豚骨醬油湯頭，使用偏粗的直麵條搭配海苔、叉燒肉、菠菜製成的拉麵

▲日本家系拉麵發源由「吉村家」被奉為始祖，最大特色就是用豚骨醬油湯頭，使用偏粗的直麵條搭配海苔、叉燒肉、菠菜製成的拉麵。（圖/Google評價）

結果「海苔」竟然奪下第一，連橫濱家系拉麵發源地的民眾投票結果也和全國平均值差不多；但後來又調查最愛拉麵配料是什麼時，海苔又以第五名入圍榜單