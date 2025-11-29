社區「公共電費」一期每戶攤到 8000 元算正常嗎？一名台中網友發文表示，社區每戶每期公共電費高達 8000 多元，已繳 3 年讓她相當崩潰。但當眼尖網友得知案名是「新朗日匯」、台中七期豪宅後，直言：「不意外！」這起事件甚至驚動台電主動介入檢查，經評估後台電證實社區用電量「確實屬實」，但仍有極大的節能空間可以省。
網友崩潰：每戶攤 $8000！豪宅社區兩月電費破百萬
該名網友在Threads發問「公共電費一個社區140幾戶分攤，真的有可能一個月（應為一期）8000嗎 ？ 這樣兩個月社區電費110幾萬是合理的嗎？」她表示，自己住在台中「新朗日匯」，因銷售未過半，到現在都還沒成立管委會。求問：「除了調整契約容量，還能怎麼辦？」
社群熱議：破豪宅線！公設多與契約容量太高是元兇
貼文引起討論，有網友認為，「新朗日匯」是台中七期破豪宅線的41層超高大樓，主打千坪公設還有室內游泳池，每戶權狀130坪，「一戶8000元的公電超級正常吧」。曾任社區主網的網友直言：「契約電量不調沒救，再怎麼省電，基本費就在那，我當過主委，這絕對是契約太高。」
台電主動介入：用電量屬實 仍有節能空間
社區「公共電費一期8000元」在社群擴散，也驚動了台電。當事網友更新了最新進度。她表示，台電西屯區所長主動聯繫，無償到社區進行公設電表檢測及數據分析，經評估社區用電量屬實，還有很大的節能空間需要加強。
許多網友好奇該社區公電的吃電大怪獸為何？但當事網友沒有再對此做出說明與回應。
【知識補充包】公共電費節省關鍵：契約容量
Q：契約容量是什麼？
A：被原PO及許多網友視為節省電費大招的「調整契約容量」是什麼？根據「nextDrive」能源小百科指出，契約容量是指用電戶每個月依約繳付給台電的用電基本費，類似行動電話的月租費，主要針對用電量較大的社區、廠房、企業等。
Q：要如何申請調整契約容量？
A：想調整契約容量，可以向台電線上或臨櫃申請。不過要注意，如果用電超出契約容量，將會加收費用。為避免超約，建議根據實際用電需求評估契約容量，必要時可向台電各區營業處洽詢契約容量評估服務。台電客服專線1911。
Q：社區還沒成立管委會，可以向台電申請調整契約容量嗎？
A：不行喔！因為調整契約容量是屬於社區公共用電的重大決策，所以原則上管委會成立前，無法直接向台電申請調整契約容量。可以試著與建商協調，或是由住戶們協商後，再循合法管道向台電提出申請。
資料來源：Threads、nextDrive能源小百科、台灣電力公司
我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友在Threads發問「公共電費一個社區140幾戶分攤，真的有可能一個月（應為一期）8000嗎 ？ 這樣兩個月社區電費110幾萬是合理的嗎？」她表示，自己住在台中「新朗日匯」，因銷售未過半，到現在都還沒成立管委會。求問：「除了調整契約容量，還能怎麼辦？」
貼文引起討論，有網友認為，「新朗日匯」是台中七期破豪宅線的41層超高大樓，主打千坪公設還有室內游泳池，每戶權狀130坪，「一戶8000元的公電超級正常吧」。曾任社區主網的網友直言：「契約電量不調沒救，再怎麼省電，基本費就在那，我當過主委，這絕對是契約太高。」
台電主動介入：用電量屬實 仍有節能空間
社區「公共電費一期8000元」在社群擴散，也驚動了台電。當事網友更新了最新進度。她表示，台電西屯區所長主動聯繫，無償到社區進行公設電表檢測及數據分析，經評估社區用電量屬實，還有很大的節能空間需要加強。
許多網友好奇該社區公電的吃電大怪獸為何？但當事網友沒有再對此做出說明與回應。
Q：契約容量是什麼？
A：被原PO及許多網友視為節省電費大招的「調整契約容量」是什麼？根據「nextDrive」能源小百科指出，契約容量是指用電戶每個月依約繳付給台電的用電基本費，類似行動電話的月租費，主要針對用電量較大的社區、廠房、企業等。
Q：要如何申請調整契約容量？
A：想調整契約容量，可以向台電線上或臨櫃申請。不過要注意，如果用電超出契約容量，將會加收費用。為避免超約，建議根據實際用電需求評估契約容量，必要時可向台電各區營業處洽詢契約容量評估服務。台電客服專線1911。
Q：社區還沒成立管委會，可以向台電申請調整契約容量嗎？
A：不行喔！因為調整契約容量是屬於社區公共用電的重大決策，所以原則上管委會成立前，無法直接向台電申請調整契約容量。可以試著與建商協調，或是由住戶們協商後，再循合法管道向台電提出申請。
資料來源：Threads、nextDrive能源小百科、台灣電力公司