LINE台灣官方日前正式公告，12月起變更收回訊息功能的操作時間限制，從原本的24小時，將會縮短為「1小時」，超過1小時將無法再回收訊息。該政策，日前LINE總部率先針對日本、泰國施行，沒想到這麼快輪到台灣，據了解，會有這樣的變動是官方根據用戶實際使用狀況調整，目的是提升服務品質與符合使用習慣。
LINE收回訊息是什麼？
LINE收回訊息是用戶在誤傳傳或打錯字時的重要補救工具，使用者只要在時限內長按訊息即可收回，雙方聊天室都會顯示「已收回訊息」。是非常實用的功能。
台灣跟進日、泰：12月起「收回」改1小時
LINE官方月前先宣布，2025年10月下旬起，日本及泰國用戶的會率先將收回功能時效將從原本的24小時縮短為「發送後1小時內可收回」，當時LINE台灣回應：「同總部公告，此變更僅限於日本和泰國實施，台灣目前無此計劃。」沒想到，很快就輪到台灣，台灣官方已經發出公告，確定會在今年12月起開始實施，訊息沒有在1小時內回收，逾時就收不回了。據了解，官方會有這次的變動，主要是根據用戶實際使用狀況所調整，目的是提升服務品質與符合使用習慣。
LINE 「收回」和「刪除」差異
LINE「收回」訊息
可收回的內容包含：文字、照片、影片、語音訊息、貼圖、檔案等。LINE官方帳號無法收回任何訊息。
時間限制：目前為傳送後 24 小時內可收回，12月起改為「１小時」
收回後：雙方聊天視窗中的該訊息都會消失，但會留下「您收回了一則訊息」。
LINE「刪除」訊息
可以刪除的內容：文字、照片、影片、語音訊息、貼圖、檔案等
時間限制：沒有時間限制。
刪除後：僅自己這一端的聊天紀錄會被刪除，對方仍會保留訊息，單純想整理聊天紀錄，保持對話畫面乾淨或是不想在自己手機中保留特定敏感訊息。
資料來源：LINE
