總統賴清德日前拋出「北京當局以2027年完成武統台灣為目標」，總統府事後澄清，這是中國領導人要求解放軍做好攻台準備的時間點。對此，賴清德今（29）日再度強調，有些媒體、民代誤會，「國際社會是指，中國在2027年要做好攻台準備，而非2027年要動手」。賴清德下午出席「青春進行式，台灣未來式」青年論壇，並與學生互動。有學生關切，中國是否會打來？對此，賴清德回應，這是身為總統最關切問題，而他的做法是，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，因此要做好準備。賴清德提到，國際社會都說，中國在2027年之前要做好攻台的準備，「有些媒體、民代誤會，國際社會講2027年，是指中國要做好攻台準備，而非2027年要動手」。賴清德指出，不管他們有沒有動手，台灣都要做好準備，這就是他提高國防預算的原因，希望明年能達到GDP 3%以上，2030年達到GDP 5%以上，此外，總統府也成立防衛韌性委員會，同時發放「小橘書」，經由這本書，除了讓大家了解地緣政治外，若天災、地震來，也能了解如何保護自身、幫助別人。賴清德強調，也因此，國防特別預算要達到三項目標，包含打造台灣之盾、將人工智慧導入國防工業以及打造國防工業。另有學生關切台海兩岸和平議題，賴清德說，不只台灣，國際社會都關注台海兩岸和平，台灣以和平為目標、民主為指南針，希望兩岸透過交流取代圍堵、交流取代對抗，能以發展兩岸和平共融為目標。賴清德提到，要去談合作前，要有實力，若沒實力，就很難在交流過程中，保護國家利益。他說，目前國家兩岸和平政策，是希望透過實力取得和平，因此要加強國防預算、經濟韌性，同時與民主陣營站一起，若國家沒力量，捍衛國家利益，只是一味接受侵略者主張，這無法得到真正和平，這在歷史上有很多教訓。