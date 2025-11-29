好市多黑五購物節進入最後倒數了！官方今（29日）公開週日最後一波商品優惠預告，雖然搶先公開品項比較少，但是優惠力度不減，有Apple13吋筆電現折3000元，還有蝦餅、白米等民生用品也特價。

🟡好市多黑五購物節第七天優惠商品預告

▲好市多黑五第六天優惠預告。（圖／好市多提供costco.com.tw）
▲好市多黑五最後一天優惠預告。（圖／好市多提供costco.com.tw）
🟡好市多黑色星期五購物週

◾好市多黑色購物節日期：美式賣場好市多「黑色購物週 Black Friday」將自11月24日至11月30日連續七天登場

◾好市多黑色購物節營業時間：黑色購物節期間，營業時間提早至早上8點，閉店時間為晚上9時30分。

▲好市多黑色購物節期間，營業時間提早至早上8點，閉店時間為晚上9時30分。（圖／好市多提供costco.com.tw） 
