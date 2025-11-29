我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「知藝術 裏生活」藝術聯展於「聯茂知裏」賞屋會館展出。（圖／記者陳美嘉攝，2025.11.29）

▲「聯茂知裏」規劃戶戶邊間、雙衛開窗，還有免開窗新風換氣系統等設備。（圖／記者陳美嘉攝，2025.11.29）

高雄捷運後驛站位居凹子底與高雄火車新站之間，周邊包含富邦凹子底BOT、聯上停35BOT、義享天地二期等重大建設逐一成形，此外，更具備捷運、台鐵、輕軌、高鐵交通優勢。聯茂建築推出的大樓成屋案「聯茂知裏」距離捷運後驛站約200公尺，今（29）日舉辦「知藝術 裏生活」藝術聯展開幕，將賞屋會館化身藝術沙龍，展出阿咧A-Lei等藝術家作品。聯茂知裏以「知藝術 裏生活」為核心概念，攜手意識畫廊Yesart Gallery，邀請藝術家阿咧A-Lei舉辦藝術聯展，搭配多位創作者一徐永進、徐凡軒、徐橘喵、高定，共同構築奇想與創意交融的藝術世界，現場可見屏東縣民公園的〈七龍豬〉、車城看海美術館的〈北海小精靈〉等人氣角色。聯展自即日起至12/21於聯茂知裏賞屋會館展出。透過展覽、對談與互動活動，將建築、藝術與生活完美融合。「聯茂知裏」以生活輪廓為出發點打造居住空間，從土地選擇開始，就思考未來住戶的生活節奏與需求。三面臨路的格局、四方退縮的空間設計、人車分流的動線規劃，讓每一戶都能享受寬敞舒適、自在從容的生活氛圍。該案規劃 30、38坪，單層4戶、兩部電梯，共56戶住宅、兩戶店面。住宅戶戶邊間、雙衛開窗，還有免開窗新風換氣系統、EMS電動車預留設施、磁化軟水系統等，讓舒適度從屋內延伸到日常每一刻。