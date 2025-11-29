我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北文山區29日生計程車翻覆，一輛自小客車切換車道時與計程車擦撞，導致計程車被彈起後沿護欄刮蹭10公尺、側翻在路中。（圖／翻攝畫面）

台北市文山區29日驚傳兩起計程車翻覆事故，而且巧合的是——兩輛車的駕駛人都姓蕭，讓警方直呼罕見。29日凌晨，羅斯福路六段捷運景美站3號出口前，一輛由60多歲蕭姓男子駕駛的計程車左轉時操作不慎，撞上行人庇護島，車輛翻覆、四輪朝天。所幸駕駛沒有受傷，也沒有波及其他的人和車。上午9點多，在辛亥路四段又發生一起計程車翻覆事故，巧合的是也是由蕭姓男子駕駛的計程車，這次則是57歲蕭男沿內側車道行駛時，遭一輛自小客切換車道擦撞右側車身，計程車瞬間彈起，沿紐澤西護欄刮蹭約10公尺後側翻在路中，畫面驚險。幸好兩名駕駛皆無受傷。警方完成酒測，所有駕駛均無酒駕或毒駕情形。警方也坦言，一天內遇到兩起計程車翻覆事故已不尋常，更巧的是兩名駕駛都姓蕭，「實在太過巧合」。至於確切肇事原因，仍待交通單位進一步鑑定。而警方也提醒，行車切換車道務必留意來車動向，保持安全間隔，避免類似事故再次發生。