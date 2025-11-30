我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小虎隊（如圖）是綜藝教母張小燕促成的團體，成員蘇有朋（左起）、吳奇隆和陳志朋，都是她親自挑選。（圖／華納音樂提供）

現在的年輕人追韓團TWICE、BLACKPINK，但在36年前的台灣，有一組男團的火紅程度，絕對不輸給現在任何一組國際巨星。他們是吳奇隆、蘇有朋、陳志朋組成的小虎隊，曾經舉辦萬人簽唱會，癱瘓國父紀念廣旁的仁愛路和光復南路，還有粉絲曾騎腳踏車、摩托車追保母車，讓「追星」二字具象化，開啟追逐明星的風潮。多年來一直有粉絲敲網小虎隊合體，這也讓人好奇，他們當年究竟有多紅？答案可能超乎想像。最代表性的例子是1989年的馬拉松萬人簽名會，當下小虎隊3人要離場，還要搭上敞篷車，慢慢在粉絲的簇擁下，車才開出來；好不容易到了場外，3人下車，也需要在工作人員的保護下，被半推半走，時有竄出的粉絲想靠近他們，最後他們從空隙中跑出來，離開現場。說起1989年的簽唱會，當時小虎隊因在電視節目曝光不到幾個月後，唱片公司仍在觀望是否推出專輯，決定選擇在國父紀念館舉辦簽名會，以測試人氣。原本預估幾千人到場就很了不起了，沒想到湧入數萬名瘋狂粉絲，人潮從國父紀念館滿出來，直接溢出到周邊道路。最終僅簽不到2百名簽名就被迫中止。3位成員在工作人員的護送下緊急撤離。現場影像經媒體大量報導後，小虎隊隔日登上各大新聞版面頭條，奠定他們超級偶像的地位。簽名會後，唱片公司立刻決定為他們製作專輯。同時，為了滿足無法親自到台北的歌迷，小虎隊隨即在節目上宣布舉辦北中南巡迴的貨櫃演唱會。團隊將貨櫃車改裝成移動舞台，於每週六、週日巡迴，到北中南東各縣市演出，吸引成千上萬歌迷。密集的巡迴成為華語樂壇最具代表性的偶像文化現象之一，小虎隊也成為舉辦「貨櫃演唱會」的開創者。現在說「追星」，多半是指買票看演唱會或接機。但當年的「追星」，是真的在「追」。小虎隊是台灣第一個帶起這種狂熱文化的團體。當時他們結束通告、開演唱會後，搭保母車離開時，身後會跟著一大群騎著腳踏車、摩托車的學生粉絲，一路狂追死跟，場面驚險又壯觀。也因為死忠粉絲鍥而不捨的舉動，媒體才開始頻繁使用「追星」、「追星族」詞彙。其實小虎隊最初是在綜藝節目《青春大對抗》中，為了搭配「小貓隊」，由綜藝教母張小燕特別選出的3位助理主持。沒想到「霹靂虎」吳奇隆、「乖乖虎」蘇有朋、「小帥虎」陳志朋的魅力太大，推出首支單曲〈青蘋果樂園〉推出後瞬間引爆全台。「週末午夜別徘徊，快到蘋果樂園來～」當時學生的國民歌曲，連帶招牌舞蹈手勢、後空翻都成為全台模仿的對象。雖然小虎隊最終因兵役問題解散，3人單飛後也各自在演藝圈擁有一片天，但那個曾經讓仁愛路癱瘓、讓全台少女瘋狂尖叫的小虎隊時代，至今仍是台灣娛樂史上最傳奇、最難以超越的一頁。