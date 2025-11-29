我是廣告 請繼續往下閱讀

▲盧廣仲（站立者）是超級人氣王，舉辦簽唱會，3千名粉絲擠爆北車。（圖／添翼創越提供）

三金歌手盧廣仲魅力太狂！今（29）日舉辦新專輯《HeartBreakFast 傷心早餐店》簽唱會，現場湧入3千名粉絲塞爆北車商圈，甚至有死忠歌迷凌晨3點半就帶著板凳到現場卡位。超人氣讓現場備貨的專輯二度賣到斷貨，唱片行只能緊急跨區調貨救火。為了回饋粉絲熱情，盧廣仲從看得見太陽的下午一路簽到天黑，8小時的馬拉松式簽名，簽到手軟仍堅持簽好簽滿，寵粉無極限。盧廣仲專輯《HeartBreakFast 傷心早餐店》氣勢如虹，數位上架後迅速橫掃各大串流平台，累積點閱更已突破1億次，成為華語樂壇年度現象級作品。盧廣仲這次褪去單純創作歌手的形象，化身傷心調酒師，發起傷心翻唱計畫。他在台上感性分享創作初衷，「我覺得世界上只有兩種人，傷心的跟不傷心的人。很多時候傷心一下就到早上了，所以想做一張可以陪伴大家的專輯，一起表現生命的彈性。」簽唱會上，他演唱新歌〈太陽與地球〉與〈我只怪我自己〉，雖然這次罕見地不拿吉他表演，但深情嗓音依舊讓台下聽得如癡如醉，全場大合唱聲量驚人。除了音樂成績亮眼，盧廣仲近來在社群平台Threads也出現頻雃，因頻頻親回粉絲許願文，被粉絲封為 脆上土地公，有求必應的親民形象圈粉無數。自認平常安靜的他，這次為了新專輯豁出去，日前竟無預警突襲KTV包廂。只見他推門而入，拿起麥克風直接與包廂內的民眾飆唱新歌，展現少見的高互動性。他笑說：「覺得很好玩，也能增加生命的厚度。」這段突襲影片在網路上瘋傳，讓粉絲紛紛大喊：「下次我也要去KTV堵廣仲！」盧廣仲同步啟動的《傷心早餐店》巡迴演唱會也是場場秒殺。簽唱會現場，他特別安排驚喜環節，從參與「掃碼救心碎」問卷的歌迷中，親自評選出佳作並邀請幸運兒上台領獎合照，讓台下尖叫聲連連。從凌晨排隊到KTV突襲，盧廣仲用行動證明，三金天王不只音樂無敵，溫暖陪伴的心意更是無可取代。