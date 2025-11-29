我是廣告 請繼續往下閱讀

六都警界近日流傳「午夜點名」！某直轄市警察局長在凌晨1點30分突然在LINE群組發布指令，群組內16名分局長有15人在十多分鐘內火速回覆「收到」，卻有一個人睡過頭，隔天清晨7點才補回訊息。據了解，這名A局長以「軍事化管理」聞名，事發當天凌晨，他在分局長群組拋下一句：「我擬定了『某四大原則』，請立即確認，有意見立刻回覆。」簡短訊息在深夜裡格外引人注目，瞬間驚動整個群組。大多數的分局長被手機震醒後，在大半夜立刻精神全開，迅速回報：「收到」、「無異議」、「沒問題」。甚至有人還互相打電話提醒：「快起床！局長發文了！」不到15分鐘，群組已有15人回覆。值得一提的是，只有一位、沒有及時回應的是一名女分局長，她整夜未出聲，直到早上7點才補上一句「收到」，在滿版「秒回」中格外顯眼，她也被同仁戲稱為「唯一沒有通過深夜測試的人」。警界人士透露，雖然局長可能只是臨時想到指令，但仍被解讀成對主管「隨時待命能力」的壓力測驗。也有人無奈感嘆：「若真是緊急狀況，慢6小時回覆後果不堪設想。」事件在警界掀起不小討論，許多主管也因此更加不敢關閉手機，深怕再度錯過長官的「午夜急電」。