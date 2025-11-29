我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李彩玟的見面會可以跟他近距離互動，期待感爆棚。（圖／藝尚提供）

暴君駕到！在韓劇《暴君的主廚》表現精彩的韓國新生代男星李彩玟，將於明年1月4日來到台灣，舉辦首次巡迴見面會《Chaem-intoyou》，門票今（29）日在ibon售票系統熱賣中，票價共分為5880元、4880元、3880元與1940元（身障票），想一睹暴君俊容的粉絲千萬別錯過。李彩玟的個人首次亞洲巡迴粉絲見面會《Chaem-intoyou》台北站將於明年1月4日（日）要在台大體育館一樓舉行，這也是他出道以來首度與亞洲各地粉絲面對面互動，強調希望以更靠近粉絲的方式呈現這場珍貴的「初體驗」。見面會票卷已於今日下午2點開賣，票價共分為5880元、4880元、3880元與1940元（身障票）四種，有興趣的粉絲可以把握機會參與。李彩玟在韓劇《暴君的主廚》中飾演暴君「李獻」，從強烈的領袖氣場到細膩的情感流動皆受到好評。不僅被讚為「時代劇是他的本命色」，劇集也連續兩週奪得Netflix全球非英語電視節目冠軍寶座的成績，令他成為備受矚目的新生代男星之ㄧ。李彩玟這次的巡迴上月從首爾起跑，陸續前往雅加達、馬尼拉、曼谷、香港、台北與東京等城市。標題取名為《Chaem-intoyou》是代表希望與粉絲一同沉浸在彼此的時間，這次見面會將以真誠的溝通與多樣節目構成，將結合多段未公開表演與Q&A橋段，李彩玟這次將把過去未能展現的、更加貼近真實的樣子傳遞給粉絲們。