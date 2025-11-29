台灣最強小吃非雞排莫屬，《網路溫度計DailyView》利用《KEYPO大數據關鍵引擎》統整近一年網路聲量，盤點十大全台最受關注的連鎖雞排店，包括以厚度見長的天使雞排、跨國展店的2派克、因名人或特殊事件爆紅的惡魔雞排、魔王厚切雞排等，最終冠軍由天使雞排奪下，不少老饕大讚肉質夠厚、皮脆肉嫩，排行榜從第1名到第10名逐一揭曉，快來看看是否有你心中的雞排愛店！
全台十大連鎖雞排人氣榜一次看
🥇天使雞排
🥈2派克雞排
🥉阿亮香雞排
◼︎3Q脆皮雞排
◼︎魔王厚切雞排
◼︎吮指王
◼︎騰之雞排
◼︎開源社
◼︎艋舺雞排
◼︎惡魔雞排
台灣雞排人氣榜曝光！冠軍竟由天使雞排拿下
No.1：天使雞排
本次台灣雞排人氣冠軍為天使雞排，以「比銅板更厚」的超厚切著稱，強調完全不打薄，使人一口咬下即可感受到肉汁與鮮甜。品牌曾拿下「新北好市節美食冠軍」、「全台網路票選第一名雞排」等多項殊榮，也常出現在各大美食節目中。
近一年聲量穩定，其中焦點來自唯一北部分店「樂華夜市店」重新開幕。該門市2021年曾歇業，今年重新營業後雖有調價，仍吸引大量排隊人潮，討論度自然水漲船高，「太棒了！麵糊酥脆度恰到好處，肉質夠厚」、「雞排界裡會吃的很飽的雞排」、「皮脆，肉嫩，好吃」。
No.2：2派克雞排
2派克源自台北四平街，以薄脆金黃的麵衣著稱，搭配中藥調味與專用油脂，讓雞排即使放涼仍保有酥度。這種帶有台式與獨門風味的脆皮雞排，在多年競爭中仍維持穩定人氣，目前已拓展至中國、美國、澳洲、香港、澳門、馬來西亞等地，是海外能見度最高的台灣雞排品牌之一。
近期聲量提升則因有網友形容成年人最簡單的幸福，是「一塊派克雞排＋義美小泡芙＋追劇」，引起大批共鳴，許多人留言推薦必點辣度與調味粉，再次掀起分享風潮，「派克雞排，小辣+梅粉，超好吃」、「派克雞排好吃的要死！還要加大辣」、「真的⋯⋯成年人ㄉ快樂，靠食物滿足」。
No.3：阿亮香雞排
阿亮香雞排主打傳統地瓜粉薄裹粉路線，外皮酥香、內部肉汁足，因此即便是薄粉仍廣受消費者喜愛。近一年聲量主要來自兩件事，也就是物價回憶殺與名人加持，「阿亮是真的蠻好吃的，看來有一陣子要排隊才能吃囉」、「阿亮香雞排是我心中永遠的雞排界白月光」。
一名網友在PTT感嘆昔日35元雞排如今要價90至120元，底下大量留言討論「吃過30塊的」、「一開始確實只要35」，形成一波共鳴。另外，韓國女團TWICE成員子瑜來台開唱時，曬出的雞排照被粉絲認出疑似為阿亮，讓店家聲量再度衝高。
No.4：3Q脆皮雞排
創立於1998年的3Q脆皮雞排被視為台灣脆皮雞排的開山品牌。官方指出，自家特色在於以麵漿包裹取代傳統地瓜粉，使雞排呈現層次更明顯的脆皮口感，當年半年內便展店50家，引發同業跟進。取名則是源自初始售價「30元」與「Thank you」的諧音，表達對消費者的感謝。
不過，3Q脆皮雞排近一年聲量高點來自於食安爭議，食藥署在今年8月稽查時發現工廠有過期麵粉，3Q脆皮雞排被裁罰六萬元。品牌聲明為內部控管出問題，承諾會加強管理，但仍在社群引發負面討論。
No.5：魔王厚切雞排
魔王厚切雞排強調每片至少八兩、不打薄，以極致肉感主攻喜歡豪邁份量的消費者，部分門市還提供脆皮、炙燒等風味，提升差異化。近期品牌聲量暴漲的主因是台中沙鹿光大店的「帥哥老闆」爆紅，因經常以只穿圍裙的造型出現在工作檯前，加上願意讓客人「摸肌肉」的高話題性，使貼文在Threads快速發酵。
不少網友笑喊：「炸物好吃，老闆也好吃（誤」、「賣炸物的老闆那麼帥是可以的嗎」、「現在連沙鹿賣雞排都玩這麼大」，也有人特地跑去朝聖拍照，這股社群流量也順勢將魔王厚切雞排推上討論版面。
No.6：吮指王
創立於1997年的吮指王在全台有百家以上門市，甚至涵蓋金門、馬祖，是版圖相當大的連鎖品牌。特色是結合美式炸雞與台式炸物的雙路線，雞排口味從原味、脆皮到泰式、檸檬都有，美式品項更包含炸全雞、雞腿堡等，選擇極其多元，價格與份量則被形容「實在又飽足」。
近一年吮指王聲量高點來自參與高雄鹹酥雞嘉年華，該活動吸引12萬人，而吮指王當場奪下「獨特創新獎」，話題度因此大幅提升。不少人大讚，「即使漲價，他們家的雞排還是肉量厚實，多種口味任君挑選」、「價格實在、份量又足，難怪常常看到排隊人潮」、「放了一段時間之後皮也還會脆」。
No.7：騰之雞排
來自高雄楠梓的騰之雞排以厚切、多汁的肉感被許多人視為「紮實派」代表。除了原味，騰之提供多種創新口味與炸物，使整體選擇更具層次。近一年來，品牌聲量暴增主因是近期在社群二度掀起討論的「爆漿起司雞排」，百元就能吃到厚實雞排與滿滿拉絲起司，吸引大量網友嘗鮮。
老饕普遍稱讚騰之雞排口感豐富，包括外皮酥脆、肉質嫩且多汁、起司香濃。這波社群自發的分享風潮，也讓騰之雞排在競爭激烈的市場中成功擠出一席之地。
No.8：開源社
開源社在北台灣特別常見，最大特色就是傳統風格的「加醬雞排」，炸好之後會浸上獨家醬汁，口感濕潤、帶著烤肉醬風味，是許多重口味愛好者的心頭好。值得注意的是，在物價全面上漲的環境中，開源社仍維持50至60元的價格帶，因而成為「高 CP 值雞排」的代表。
網友對開源社的定價策略討論熱烈，認為店家以「低價吸客」方式提升來店消費，其實是非常聰明的做法；但也有人指出份量較其他雞排小，「那麼小塊當然便宜」、「他們的是4兩肉，正常雞排是6到8兩，都含骨重」。
No.9：艋舺雞排
由歌手唐儷等人創立的艋舺雞排，以地名「艋舺（萬華）」作為品牌核心，搭配藝人代言快速打出知名度。最大特色是高達兩公分的超厚切雞排，強調肉汁鎖在厚度之中，吃起來飽足感強烈，很適合分食；許多國際遊客也會特地光顧，大讚份量與味道相當有記憶點。
不過部分消費者也反映口味偏鹹，評價方面仍見仍見智。除了在台灣深耕，艋舺雞排也積極海外展店，目前已跨足香港、新加坡、馬來西亞、加拿大、英國等地，讓台灣雞排成為國際旅客熟悉的街頭美食。
No.10：惡魔雞排
惡魔雞排以「厚不打薄」作為品牌核心，主打肉質的原味鮮甜與多汁感，炸衣比一般雞排更脆、醃料帶甜味是經常被提及的特色。品牌名稱「惡魔」背後的概念也很具辨識度，旨在顛覆常人思維：「當你問為什麼要叫惡魔雞排時，惡魔已經悄悄佔領你心靈」，成功在眾多連鎖中快速建立品牌個性。
過去一年聲量的高點來自今年1月黃仁勳造訪逢甲夜市時，網路瘋傳他的台中小吃「推薦名單」，其中就包含惡魔雞排。雖然當天他因人潮太多提前離開，但被列入國際名人的美食清單仍讓惡魔雞排瞬間成為焦點，引起大量討論與社群搜尋。
資料來源：《網路溫度計DailyView》
