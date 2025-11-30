我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院21日在藍白聯手下，三讀通過《公民投票法》修正案，恢復公投綁大選。不過傳出民進黨將炮製今年大罷免的經驗，明年也要推動大公投，另外也要修法，在公投前一天放假。民進黨借力使力，但藍營要公投綁大選，目前要主攻哪一項議題，黨內還需要凝聚共識。據了解，但如果要作為九合一大選主軸，「反廢死」議題的機會仍最大。「公投綁大選」雖藍白立委都同意，但實際上是由民眾黨立院黨團主導，藍委只有許宇甄、賴士葆與楊瓊瓔有提案。經立法院長韓國瑜協商後，迅速完成三讀，不過民進黨團幹事長鍾佳濱在協商時，突然拋出公投前加放一天假的提議，一度讓在野黨來不及反應，因此當天並未處理。藍營原本思考，除了投票當天放假，投票前再多放一天假，可能仍會讓投票率降低，但既然公投綁了大選，應該就不用擔心，因此之後國民黨立院黨團書記長也迅速反擊，公開說也會研議提案，公投前一天也放假，希望民進黨到時候要一起支持，不要又臨陣脫逃。但撇開這些投票技術上可能的干擾外，公投綁大選要公投什麼？傳出綠營鎖定過去一年來藍白強行修法通過的法案，例如《憲法訴訟法》等。藍營今年大罷免期間原本也要推動「反戒嚴」、「反廢死」兩項公投，但最後卻又稱因時程來不及送案，不了了之。藍營人士透露，當時主要是因時間太倉促，內部對於兩項公投的意見不一，公投文字也引發疑慮，因此決定先擱置。該人士說，撇開統獨爭議，藍綠最大不同就是綠營反對死刑，但國內明明有8成民意支持死刑，國民黨絕對會與民意站在一起，現在在大法官解釋後，台灣已實質廢死，如何扭轉當前局面，設計可以公投的文字，黨內還需要討論。也有不具名藍委說，總統賴清德曾承諾，願意到立法院國情報告，但迄今卻多次推託，不見誠意，應該也要思考，如何讓賴清德不能再找到藉口，逃避《憲法增修條文》規定。另外，今年八月「重啟核三」公投未通過，依規定，兩年內不得再提出公投。藍營人士說，民進黨已在研議重啟核三，因此核能議題不一定需要在公投，但台灣能源問題仍需重新檢討，尤其在綠營執政下，綠能相關產業已變民進黨小金庫，綠友友賺飽飽，立法院三讀通過《環評法》修法，環境敏感區的光電環評加嚴，但為避免民進黨政府又鑽漏洞，限制光電板增生破壞環境，綠能相關公投，也會是方向之一。