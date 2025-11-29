家樂福又少一間了！開在台北大直「綺麗廣場」地下一樓的家樂福超市大直明水店日前公告表示，基於營運考量，11月30日將正式結束營業。關門訊息引發網友討論，在地人透露綺麗廣場人流少，加上周邊有「安永鮮物」、「永豐餘GREEN & SAFE」夾殺，會熄燈其實不意外。
業者公告：家樂福大直明水店 11/30 結束營業
網友在臉書「家樂福Carrefour商品網友真心話」公開社團發文表示，台北市中山區大直明水店家樂福超市要收店了！並貼出業者公告「本店將於11/30結束營業」訊息。店家也在公告中也提醒，日後可就近到24小時營業的內湖一店及北安店採買，並可透過 LINE 官方帳號查詢最新門市資訊。
網友熱議：量販店收一堆 如今輪到收超市？
貼文一出引起討論，網友紛紛留言「一年全省收了十家店」、「網購消滅家樂褔」、「量販門市收一堆，現在輪到收超市了？」、「又收？上個月底北投的才收而已」。
在地人揭劣勢：人流少、周邊高檔超市夾殺
但也有在地網友直言，「這家店生意真的很差，樓上有安永、對面有永豐餘，常常看到肉類和鮮奶的即期品，之前連台灣啤酒都有惜物價格，會熄燈其實不意外」、「綺麗廣場樓下本來人流就很少，雖然很新，但生意很平淡，好可惜！參加過兒童購物比賽很有趣，工作人員很親切」。
超市店也難逃？家樂福 2025 年已關 5 量販店
事實上，家樂福2025年共有5家量販店將結束營業，包含台中青海店、嘉義北門店、新竹竹北店、台北北投店及家樂福桃園店。關門原因主要為「租約到期」以及「公司整體營運考量」。
不過，家樂福先前也向《NOWNEWS今日新聞》記者透露接下來的展店計畫，將在台南東區有全新家樂福量販店開幕，此為加入統一集團後首間新店，基地面積約4000坪，將囊括量販店、賣場、餐廳等。
業內分析：消費型態轉變 量販展店趨於保守
家樂福量販店陸續關門，有業內人士分析認為，主要是受消費型態轉變與建物成本攀升影響，小型超市貼近住宅區、便利度更高，加上適合開量販店的大型土地愈來愈難取得，使量販通路展店策略趨於保守。至於這次是超市店關門，極可能是因營運狀況而調整。
資料來源：家樂福Carrefour商品網友真心話
資料來源：家樂福Carrefour商品網友真心話